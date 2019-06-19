Çavuşoğlu'ndan BM'nin Kaşıkçı raporuna ilk tepki: Kuvvetle destekliyoruz

Alanyalı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "BM'nin Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasına, sorumlularının hesap vermesine yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz"

Çavuşoğlu'ndan BM'nin Kaşıkçı raporuna ilk tepki: Kuvvetle destekliyoruz
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BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin hazırladığı raporu açıkladı. 101 sayfalık raporda, Kaşıkçı'nın ölümü için 'yargısız infaz' denilirken, Suudi Arabistan sorumlu tutuldu. Veliaht Prens Muhammed bin Selman bizzat işaret edildi ve yaptırım çağrısında bulundu.Ayrıca diplomatik ayrıcalıkları suiistimal etmesinden dolayı Suudi Arabistan'ın Türkiye'den özür dilemesi gerektiği vurgulandı. Çavuşoğlu, raporun açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada "BM'nin Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasına, sorumlularının hesap vermesine yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz" ifadelerini kullandı. 

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2019, 15:47
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