Çavuşoğlu: ABD'deki tasarıların nedeni Suriye'deki oyunu bozmamızdır, intikam almaya çalışıyorlar
Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Temsilciler Meclisi'nden geçen Türkiye aleyhine yaptırım ve 1915 Ermeni olaylarının soykırım olarak tanınmasını öngören yasa tasarısının kabul edilmesine tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "İki kararın sebebi, Suriye'de özellikle oyunu bozmamızdır. Bunun intikamını almaya çalışıyorlar" dedi.
DÜNYA 30.10.2019, 12:28
ALANYALI Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Temsilciler Meclisi'nde Türkiye aleyhine iki tasarının kabul edilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "ABD'de Türkiye'ye karşı alınan iki kararın sebebi, Suriye'de özellikle oyunu bozmamızdır. Bunun intikamını almaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı. 'Yok hükmünde olduğunu kendilerine bildirdik' Kararın alınmasıyla ilgili ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Bunun yok hükmünde olduğunu kendilerine bildirdik. ABD büyükelçisini de Bakanlığımıza çağırarak hem tepkimizi hem beklentilerimizi söyledik" diye konuştu.
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