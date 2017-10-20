Çatışma çıktı! Peşmerge, elindeki son ilçeyi de kaybetti

IRAK merkezi yönetim güçlerinin Kerkük'e bağlı Altınköprü kasabasında kontrolü sağladığı bildirildi.
"ALTUNKÖPRÜ'DE GÜVENLİK SAĞLANDI"
Irak Savunma Bakanlığına bağlı Savaş Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Terörle mücadele, federal polis ve Haşdi Şabi güçleri, Altunköprü'de güvenliği sağladı." denildi.
HAVAN TOPU SALDIRISI YAPILDI
Bölgedeki AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre, Peşmerge güçleri IKBY sınırlarına çekildikten sonra çevre bölgelerden kasabaya havan topu saldırısı yapıldı.
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