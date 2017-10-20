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Çatışma çıktı! Peşmerge, elindeki son ilçeyi de kaybetti

Erbil-Kerkük yolunda Irak güçleri ile çıkan çatışma sonrası Peşmerge, elindeki son ilçe olan Altınköprü'yü de kaybetti. Böylece, Kerkük'ün tamamında kontrol sağlandı

Çatışma çıktı! Peşmerge, elindeki son ilçeyi de kaybetti

Erbil-Kerkük yolunda Irak güçleri ile çıkan çatışma sonrası Peşmerge, elindeki son ilçe olan Altınköprü'yü de kaybetti. Böylece, Kerkük'ün tamamında kontrol sağlandı

20 Ekim 2017 Cuma 16:34
Çatışma çıktı! Peşmerge, elindeki son ilçeyi de kaybetti
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IRAK merkezi yönetim güçlerinin  Kerkük'e bağlı Altınköprü kasabasında kontrolü sağladığı bildirildi.

"ALTUNKÖPRÜ'DE GÜVENLİK SAĞLANDI"

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Savaş Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Terörle mücadele, federal polis ve Haşdi Şabi güçleri, Altunköprü'de güvenliği sağladı." denildi.

HAVAN TOPU SALDIRISI YAPILDI

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre, Peşmerge güçleri IKBY sınırlarına çekildikten sonra çevre bölgelerden kasabaya havan topu saldırısı yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Erbil-KerkükPeşmerge
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