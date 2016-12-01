Çatışma! 4 asker ve 14 militan öldü

İÇİŞLERİ Bakanlığına bağlı Acil Müdahale Güçlerinde görevli albay Muhenned Sa'dun, yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ üyesi 100'den fazla militanın, Musul'u kurtarma operasyonları kapsamında DEAŞ'tan temizlenen El-Hadra Mahallesi'ndeki emniyet güçlerine havan mermileri ve çeşitli silahlarla saldırdığını belirtti.

Taraflar arasında iki saatten fazla süren çatışmaların ardından saldırının püskürtüldüğünü ve çatışmalarda 14 militanın öldürüldüğünü, 2'sinin esir alındığını kaydeden Sa'dun, olaylarda 4 askerin hayatını kaybettiğini, 9 askerin yaralandığını söyledi.

Sa'dun, örgütün saldırılar için kötü hava koşullarını kullandığını belirterek, emniyet güçlerinin bölgede kontrolü sağladığını aktardı.

Bu arada Irak ordusunda görevli tuğgeneral Şükr en-Naimi, Musul'un doğusunda yer alan El-Hadra, El-Kudüs ve Ez-Zehra mahallelerine askeri takviye gönderildiğini kaydetti.

Naimi, bu birliklerin bölgelerde güvenliği sağlamak ve acil durumlarla mücadele için takviye edildiğini dile getirdi.

Terör örgütü DEAŞ'ın 10 Haziran 2014'ten bu yana elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonu 17 Ekim'de başlamıştı.

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