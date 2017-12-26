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Casuslukla suçlanan Ahmet Rıza Celali'ye idam cezası

İran Yüksek Mahkemesi, İsrail için casusluk yapmakla suçlanan araştırmacı Ahmet Rıza Celali'nin idam cezasını onayladı

Casuslukla suçlanan Ahmet Rıza Celali'ye idam cezası

İran Yüksek Mahkemesi, İsrail için casusluk yapmakla suçlanan araştırmacı Ahmet Rıza Celali'nin idam cezasını onayladı

26 Aralık 2017 Salı 09:33
Casuslukla suçlanan Ahmet Rıza Celali'ye idam cezası
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TAHRAN Başsavcısı Abbas Caferi Dolatabadi, Celali'nin İran'ın nükleer programı ve savunma stratejisiyle ilgili gizli bilgiler içeren dökümanları ve İranlı nükleer bilimcilere dair verileri yabancı istihbarat birimleriyle paylaştığını kabul ettiğini açıkladı.

OTURMA İZNİ VE PARA ALDI
Celali'nin İran’ın askeri ve nükleer tesisleri hakkında hassas bilgileri para ve İsveç’te oturum hakkı karşılığında sattığını söyledi.

İsveç’te yaşayan, İtalya ve Belçika'da da akademik çalışmalar yürüten İran doğumlu Ahmet Rıza Celali, Nisan 2016’da İran ziyareti sırasında tutuklanmıştı.

Celali'ye yönelik suçlamalar arasında İsrail gizli servisi MOSSAD’a öldürülen iki İranlı nükleer bilimciye ait bilgileri aktarmak da yer alıyor.

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