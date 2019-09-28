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Çarpıcı uyarı: Ortalık kan gölüne döner

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ın Cammu Keşmir'de sürdürdüğü abluka karşısında Birleşmiş Milletler ve uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye çağırarak, "Burada söylüyorum; Keşmirliler karşılık verecek ve iki nükleer güç Hindistan ile Pakistan karşı karşıya gelecek. Bunun sorumluluğu BM'nin omuzlarında. 1,3 milyarlık Hindistan pazarının yanında mı olacaksınız adalet ve insan haklarının mı?" dedi

DÜNYA 27.09.2019, 22:39 27.09.2019, 22:42
Çarpıcı uyarı: Ortalık kan gölüne döner
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BM Genel Kurulu'nda konuşma yapan Han, göreve geldiği ağustos 2018'de  ilk olarak Hindistan'a diyalog çağrısında bulunduğunu ancak Hindistan'daki seçim  ortamında milliyetçi söylemler nedeniyle tekliflerinin kabul edilmediğini  söyledi.
Pakistan ile diyaloğa niyeti olmayan Hindistan'ın 5 Ağustos'ta Cammu  Keşmir'in özel statüsünü kaldırarak 11 BM kararını, kendi anayasasını ve  Pakistan-Hindistan arasındaki Şimla anlaşmasını ihlal ettiğini belirten Han,  "Bölgedeki asker sayısını 900 bine çıkardılar ve 8 milyon Keşmirliye sokağa çıkma  yasağı uyguladılar. Herkesin Ulusal Gönüllü Organizasyonu'nu (RSS) anlamasını  istiyorum. Tamamen Hitler ve Mussolini'den ilham alan, bir ırkın üstünlüğüne,  Nazilerin inandığı aryan ırka inanan bir grup. İletişim çağındayız bana inanmayan  Google'dan baksın." ifadelerini kullandı.
 
Han, RSS'in Mahatma Gandi'yi öldüren ideoloji olduğunu ifade ederek,  "(Hindistan Başbakanı Narendra Modi) Modi'nin başbakan olduğu Gujrat'ta 2002  yılında 2 bin Müslümanı katleden ve 150 bin kişiyi evsiz bırakan bu ideoloji,  şimdi aralarında kadın, çocuk ve hastaların bulunduğu 8 milyon insanı Keşmir'de  hayvanlar gibi hapsetti. Eğer bir yerde 8 milyon hayvan hapsedilseydi burada  (BM'de) kıyamet kopardı." diye konuştu.
 
Modi'nin savunduğu Hindu ırk üstünlüğünün Hindistan'da felakete yol  açacağını belirten Han, "Keşmir'de sokağa çıkma yasağı kalkarsa ne olacak bu hiç  düşünüldü mü? Keşmir halkı bulundukları durumu kabul mü edecek? 100 bin Keşmirli  son 30 yılda öldü çünkü kendilerine verilen söz tutulmadığı için isyan ettiler.  11 bin kadının tecavüze uğradığı BM raporlarına geçti ama dünya hiçbir şey  yapmadı çünkü Hindistan çok büyük bir pazar. Ne yazık ki para insan hayatının  önüne geçmiş." değerlendirmesinde bulundu.
 
"Sokağa çıkma yasağı kalktığında ortalık kan gölüne döner"
 
Han, Hindistan'ın Cammu Keşmir politikası değişmediği takdirde sokağa  çıkma yasağının arkasından yaşanacaklara değinerek, şunları kaydetti:
 
"Sokağa çıkma yasağı kalktığında ortalık kan gölüne dönecek. İnsanlar  sokağa çıkacak ve 900 bin Hint askeriyle karşı karşıya gelecek. Hayvandan kötü  muamele gören Keşmir nasıl karşılık verecek? Liderleri tutuklanmış, 13 bin genci  kaybolmuş Keşmir ne yapacak? Sokağa çıkacaklar ve Hint askerlerinin hedefi  olacaklar. Keşmir daha da radikalize olacak ve yeni Pulvama saldırıları olacak."
 
Keşmirlilerin sadece Müslüman olduğu için baskıya maruz kaldığını  savunan Han, şöyle devam etti:
 
"Hindistan'da 180 milyon, dünyada 1,3 milyarın üzerinde Müslüman  yaşıyor. Modi, Müslümanların ne düşüneceğini akıl etmiyor mu? Bir yerde 8 milyon  değil 8 bin Yahudi bu muameleye maruz kalsaydı Yahudiler ne düşünürdü? Bu  insanlar başka bir milletten ya da dinden olsaydı o grubun milleti ne düşünürdü?  Biz başka bir tanrının yarattığı insanlar mıyız? Bunlar bizde acıya sebep olmuyor  mu sanıyorsunuz?"
 
Başbakan Han, yapılan baskı karşısında insanların adaleti sağlamak  için silaha sarılacağını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:
 
"Keşmir'de tecavüzleri göreni, baskıya maruz kalan bir Müslümanı ve bu  aşağılanmaya maruz kalan bir insanı, silaha sarılmaya mecbur bırakıyorsunuz.  İnsanları böyle yaşamaya maruz bırakanlar, onları radikalize edenlerdir. Burada  söylüyorum; Keşmirliler karşılık verecek ve iki nükleer güç Hindistan ile  Pakistan karşı karşıya gelecek. Bunun sorumluluğu BM'nin omuzlarında. 1,3  milyarlık Hindistan pazarının yanında mı olacaksınız adalet ve insan haklarının  mı?"
 
"İyisi için dua edin ama kötüsüne de hazır olun"
 
İki ülke arasında savaş çıkma ihtimalinden de söz eden Han, şöyle  devam etti:
 
"İyisi için dua edin ama kötüsüne de hazır olun. Eğer savaş çıkarsa  Hindistan'dan 7 kat küçük Pakistan'ın iki seçeneği var. Ya teslim olacağız ya da  özgürlük için sonuna kadar savaşacağız. Biz tek Allah'a inanıyoruz ve sonuna  kadar savaşacağız. Eğer iki nükleer güç savaşırsa sonuçları sınırlarını aşar.  Sizi uyarıyorum, tehdit etmiyorum çünkü savaşa doğru gidiyoruz. Bu BM için bir  sınav çünkü Keşmir'e kaderini belirleme sözünü siz verdiniz. Zaman harekete geçme  zamanı. Hindistan ablukayı kaldırmalı, tutukluları serbest bırakmalı ve Keşmir'e  verilen söz tutulmalı."

#Hindistan #Pakistan Başbakanı İmran Han
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