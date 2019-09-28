Çarpıcı uyarı: Ortalık kan gölüne döner

BM Genel Kurulu'nda konuşma yapan Han, göreve geldiği ağustos 2018'de ilk olarak Hindistan'a diyalog çağrısında bulunduğunu ancak Hindistan'daki seçim ortamında milliyetçi söylemler nedeniyle tekliflerinin kabul edilmediğini söyledi.

Pakistan ile diyaloğa niyeti olmayan Hindistan'ın 5 Ağustos'ta Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırarak 11 BM kararını, kendi anayasasını ve Pakistan-Hindistan arasındaki Şimla anlaşmasını ihlal ettiğini belirten Han, "Bölgedeki asker sayısını 900 bine çıkardılar ve 8 milyon Keşmirliye sokağa çıkma yasağı uyguladılar. Herkesin Ulusal Gönüllü Organizasyonu'nu (RSS) anlamasını istiyorum. Tamamen Hitler ve Mussolini'den ilham alan, bir ırkın üstünlüğüne, Nazilerin inandığı aryan ırka inanan bir grup. İletişim çağındayız bana inanmayan Google'dan baksın." ifadelerini kullandı.



Han, RSS'in Mahatma Gandi'yi öldüren ideoloji olduğunu ifade ederek, "(Hindistan Başbakanı Narendra Modi) Modi'nin başbakan olduğu Gujrat'ta 2002 yılında 2 bin Müslümanı katleden ve 150 bin kişiyi evsiz bırakan bu ideoloji, şimdi aralarında kadın, çocuk ve hastaların bulunduğu 8 milyon insanı Keşmir'de hayvanlar gibi hapsetti. Eğer bir yerde 8 milyon hayvan hapsedilseydi burada (BM'de) kıyamet kopardı." diye konuştu.



Modi'nin savunduğu Hindu ırk üstünlüğünün Hindistan'da felakete yol açacağını belirten Han, "Keşmir'de sokağa çıkma yasağı kalkarsa ne olacak bu hiç düşünüldü mü? Keşmir halkı bulundukları durumu kabul mü edecek? 100 bin Keşmirli son 30 yılda öldü çünkü kendilerine verilen söz tutulmadığı için isyan ettiler. 11 bin kadının tecavüze uğradığı BM raporlarına geçti ama dünya hiçbir şey yapmadı çünkü Hindistan çok büyük bir pazar. Ne yazık ki para insan hayatının önüne geçmiş." değerlendirmesinde bulundu.



"Sokağa çıkma yasağı kalktığında ortalık kan gölüne döner"



Han, Hindistan'ın Cammu Keşmir politikası değişmediği takdirde sokağa çıkma yasağının arkasından yaşanacaklara değinerek, şunları kaydetti:



"Sokağa çıkma yasağı kalktığında ortalık kan gölüne dönecek. İnsanlar sokağa çıkacak ve 900 bin Hint askeriyle karşı karşıya gelecek. Hayvandan kötü muamele gören Keşmir nasıl karşılık verecek? Liderleri tutuklanmış, 13 bin genci kaybolmuş Keşmir ne yapacak? Sokağa çıkacaklar ve Hint askerlerinin hedefi olacaklar. Keşmir daha da radikalize olacak ve yeni Pulvama saldırıları olacak."



Keşmirlilerin sadece Müslüman olduğu için baskıya maruz kaldığını savunan Han, şöyle devam etti:



"Hindistan'da 180 milyon, dünyada 1,3 milyarın üzerinde Müslüman yaşıyor. Modi, Müslümanların ne düşüneceğini akıl etmiyor mu? Bir yerde 8 milyon değil 8 bin Yahudi bu muameleye maruz kalsaydı Yahudiler ne düşünürdü? Bu insanlar başka bir milletten ya da dinden olsaydı o grubun milleti ne düşünürdü? Biz başka bir tanrının yarattığı insanlar mıyız? Bunlar bizde acıya sebep olmuyor mu sanıyorsunuz?"



Başbakan Han, yapılan baskı karşısında insanların adaleti sağlamak için silaha sarılacağını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:



"Keşmir'de tecavüzleri göreni, baskıya maruz kalan bir Müslümanı ve bu aşağılanmaya maruz kalan bir insanı, silaha sarılmaya mecbur bırakıyorsunuz. İnsanları böyle yaşamaya maruz bırakanlar, onları radikalize edenlerdir. Burada söylüyorum; Keşmirliler karşılık verecek ve iki nükleer güç Hindistan ile Pakistan karşı karşıya gelecek. Bunun sorumluluğu BM'nin omuzlarında. 1,3 milyarlık Hindistan pazarının yanında mı olacaksınız adalet ve insan haklarının mı?"



"İyisi için dua edin ama kötüsüne de hazır olun"



İki ülke arasında savaş çıkma ihtimalinden de söz eden Han, şöyle devam etti:



"İyisi için dua edin ama kötüsüne de hazır olun. Eğer savaş çıkarsa Hindistan'dan 7 kat küçük Pakistan'ın iki seçeneği var. Ya teslim olacağız ya da özgürlük için sonuna kadar savaşacağız. Biz tek Allah'a inanıyoruz ve sonuna kadar savaşacağız. Eğer iki nükleer güç savaşırsa sonuçları sınırlarını aşar. Sizi uyarıyorum, tehdit etmiyorum çünkü savaşa doğru gidiyoruz. Bu BM için bir sınav çünkü Keşmir'e kaderini belirleme sözünü siz verdiniz. Zaman harekete geçme zamanı. Hindistan ablukayı kaldırmalı, tutukluları serbest bırakmalı ve Keşmir'e verilen söz tutulmalı."