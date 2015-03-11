11 Mart 2015 Çarşamba 23:43
SANAL suçlar biriminin ülke genelinde eş zamanlı düzenlediği geniş çaplı operasyonlarda yabancı ülke polis teşkilatlarıyla da işbirliği yapıldığı belirtildi. Filipinler'de canlı yayında çocuklara tecavüz ettirmek için para ödeyen ve bunu evlerindeki bilgisayarlardan izleyen Danimarkalılar olduğu ihbarını alan polis, araştırmaları sonrasında takibe aldığı adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Polisin verdiği bilgiye göre, baskınlarda ülkenin farklı yerlerinde 10 kişi gözaltına alındı. Bunlardan bazılarının mahkemeye sevk edildiği kaydedildi. Sanal suçlar biriminden Komiser Flemming Kjaerside, çok sayıda bilgisayara el koyduklarını söyledi. Bu tür suçları işleyenlerin cezasız kalmayacağının altını çizen Kjaerside, "Ekranın arkasına saklanıp kurtulabileceklerini düşünenler yanılıyorlar" diye konuştu. Kjaerside, operasyonlara devam edeceklerini ifade etti.
Kaynak: Milliyet
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Son Güncelleme: 11.03.2015 22:46