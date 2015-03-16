Canlı yayında cin çıkarttı

AZERBAYCAN'DA yayınlanan bir televizyon programında stüdyodaki izleyiciler arasında yer alan bir kadının ilginç tavırlar segilemesi dikkat çekti. Ülkenin önde gelen din bilginlerinin kadının hareketlerini 'cin çıkartmak' olarak yorumladı. Programda genç kadının canlı yayında kontrolden çıkması üzerine reklam arasına gidildi.

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