Camiye araba çarptı

OLAY, Fransa’nın doğusunda bulunan Colmar Ulu Cami’nde meydana geldi. Aracıyla camiye çarpan ve içeri giren sürücü, camide maddi hasar oluşmasına sebep oldu. Şans eseri camide o sırada kimse bulunmazken, sürücünün boynundan bıçakla yaralandığı bildirildi. Bıçakla kendisini yaraladığı iddia edilen sürücünün hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Polis, camiye arabasıyla giren adamın amacının saldırı olup olmadığının araştırıldığını söyledi.