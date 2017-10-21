Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 25°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108489
ALTIN
151.184
DOLAR
3.6704
STERLİN
4.8424
EURO
4.3242
22 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
22 Ekim 2017 Alanya -...
Retina hastalıklarında erken tanı uyarısı
Retina hastalıklarında erken tanı uyarısı
Deterjan değil ama sadece 1 kapağı tüm lekeleri yok ediyor!
1 kapağı tüm lekeleri yok...
banner468

Cami saldırısında ölü sayısı 56'ya yükseldi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün Hazara Şiilerine ait camiye düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi. Saldırı sonrası görüntülenen caminin içinden dehşete düşüren kareler geliyor

Cami saldırısında ölü sayısı 56'ya yükseldi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün Hazara Şiilerine ait camiye düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi. Saldırı sonrası görüntülenen caminin içinden dehşete düşüren kareler geliyor

21 Ekim 2017 Cumartesi 17:16
Cami saldırısında ölü sayısı 56'ya yükseldi
banner404

İÇİŞLERİ Bakanlığından yapılan açıklamada, başkentin Daşti Barçi  bölgesinde Hazara Şiilerine ait İmam Zaman Camisi'nin içinde gerçekleştirilen  intihar saldırısında ölenlerin sayısının 56'ye çıktığı bildirildi.

Yaralananların sayısının da  55 olduğu belirtildi.
 Yetkililer, saldırganın ''Türkmenistan uyruklu olduğu'' haberlerini  ise yalanladı. Saldırının ardından bazı haber sitelerinde saldırganın  ''Türkmenistan uyruklu'' olduğu iddia edilmişti.
Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 21.10.2017 17:25
Anahtar Kelimeler:
SaldırıCamiKabil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öz kızına 24 yıl boyunca tecavüz eden babanın gizli bodrumu çıktı!
Öz kızına 24 yıl boyunca tecavüz eden babanın gizli bodrumu çıktı!
Almanya'da bıçaklı saldırı dehşeti! 5 kişi yaralandı
Almanya'da bıçaklı saldırı dehşeti! 5 kişi yaralandı
ABD: Öcalan saygı görmeye değer bir şahsiyet değildir
ABD: Öcalan saygı görmeye değer bir şahsiyet değildir

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim