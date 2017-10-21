Cami saldırısında ölü sayısı 56'ya yükseldi

İÇİŞLERİ Bakanlığından yapılan açıklamada, başkentin Daşti Barçi bölgesinde Hazara Şiilerine ait İmam Zaman Camisi'nin içinde gerçekleştirilen intihar saldırısında ölenlerin sayısının 56'ye çıktığı bildirildi.

Yaralananların sayısının da 55 olduğu belirtildi.

Yetkililer, saldırganın ''Türkmenistan uyruklu olduğu'' haberlerini ise yalanladı. Saldırının ardından bazı haber sitelerinde saldırganın ''Türkmenistan uyruklu'' olduğu iddia edilmişti.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.