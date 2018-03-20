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20 Mart Günlük Burç Yorumu

Cami önüne domuz başı bırakıldı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Gronau kentinde bir caminin kapısının önüne domuz başı bırakıldığı bildirildi

Cami önüne domuz başı bırakıldı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Gronau kentinde bir caminin kapısının önüne domuz başı bırakıldığı bildirildi

20 Mart 2018 Salı 22:14
Cami önüne domuz başı bırakıldı
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DİYANET İşleri Türk İslam Birliği'nden (DİTİB) yapılan açıklamaya  göre, DİTİB'e bağlı Gronau Fatih Camisi önüne önceki gün, kimliği belirsiz kişi  ya da kişilerce domuz başı bırakıldı.

Gece bırakıldığı düşünülen domuz başının, cami cemaati tarafından fark  edilmesinin ardından, cami yönetimi polise haber verdi.

Polis incelemesinin ardından savcılığın, konuyla ilgili soruşturma  başlattığı kaydedildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Ren VestfalyaGronauDomuz Başı
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