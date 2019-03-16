Cami katliamında saldırgana engel olmaya çalışırken öldürüldü

Dünya basını, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde Al Nur Cami’ne saldırıda katilin yaylım ateşine engel olmaya çalışırken kurşunlara hedef olan Naeem Rashid’a (49) geniş yer ayırdı

Cami katliamında saldırgana engel olmaya çalışırken öldürüldü
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İNGİLİZ Daily Mail gazetesi, 21 yaşındaki oğlu Talha Rashid’in de vurulduğu saldırıda, katile engel olmaya çalışırken art arda vurulan ve yerde dahi katilin defalarca ateş ettiği Naeem Rashid için ‘kahraman’ ifadesini kullandı. Pakistanlı Rashid’in canını hiçe sayarak, masumların katlini önlemek için 28 yaşındaki Avustralyalı saldırgan Brenton Tarrant’ın elindeki silahı almaya çalıştığını vurgulayan gazete, Naeem Rashid’in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini yazdı. Bir çok ülke basını da Naeem Rashid'i haberlerinde 'kahraman' olarak anarak, yaşanan olayın detaylarına yer verdi.

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