Camdan düşen temizlikçi kadını son anda saçlarından yakaladı

SİNGAPUR'DA Tampines kentinde bir apartmanın 2. katında temizlik yapan kadın, dengesini kaybederken düştüğü sırada ev sahibi adam saçların yakaladı. O anlar görgü tanıkları tarafından böyle kaydedildi.
GÜCÜ YETMEDİ, KADIN ZEMİNE ÇAKILDI
Ancak kadını yeterince kuvvetli kavrayamayan adam, ağırlığa dayanamadı ve kadını boşluğa bıraktı.
"ELLERİM YAĞLIYDI"
Adam talihsiz kadını tutamayaşının gerekçesi olarak da olaydan biraz önce yemek yediğini ve ellerinin yağlı olmasını sebep gösterdi. Yere düşen kadının tedavisi kaldırıldığı hastanede devam ediyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.