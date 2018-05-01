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Camdan düşen temizlikçi kadını son anda saçlarından yakaladı

Singapur'da eve temizliğe gelen kadın camları temizlerken dengesini kaybetti, ev sahibi adam düşmek üzerek olan kadını saçların yakalasa da bir süre sonra ellerinin arasından kaymasına engel olamadı

Camdan düşen temizlikçi kadını son anda saçlarından yakaladı

Singapur'da eve temizliğe gelen kadın camları temizlerken dengesini kaybetti, ev sahibi adam düşmek üzerek olan kadını saçların yakalasa da bir süre sonra ellerinin arasından kaymasına engel olamadı

01 Mayıs 2018 Salı 11:40
Camdan düşen temizlikçi kadını son anda saçlarından yakaladı
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SİNGAPUR'DA Tampines kentinde bir apartmanın 2. katında temizlik yapan kadın, dengesini kaybederken düştüğü sırada ev sahibi adam saçların yakaladı. O anlar görgü tanıkları tarafından böyle kaydedildi.
GÜCÜ YETMEDİ, KADIN ZEMİNE ÇAKILDI
Ancak kadını yeterince kuvvetli kavrayamayan adam, ağırlığa dayanamadı ve kadını boşluğa bıraktı.
"ELLERİM YAĞLIYDI"
Adam talihsiz kadını tutamayaşının gerekçesi olarak da olaydan biraz önce yemek yediğini ve ellerinin yağlı olmasını sebep gösterdi. Yere düşen kadının tedavisi kaldırıldığı hastanede devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
SingapurTemizlikciDenge
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