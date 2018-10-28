Çalışanlar greve gitti, yüzlerce yolcu mağdur oldu

Belçika'nın Brüksel Zaventem Havalimanı'nın bazı çalışanlarının greve gitmesi sonucu uçak seferlerinde aksama yaşandı, yüzlerce kişi mağdur oldu.

Çalışanlar greve gitti, yüzlerce yolcu mağdur oldu
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Belçika'nın Brüksel Zaventem Havalimanı'nın bazı çalışanlarının greve gitmesi sonucu uçak seferlerinde aksama yaşandı, yüzlerce kişi mağdur oldu.

Brüksel Zaventem Havalimanı'nda bagajları yükleyen firma çalışanlarının grev yapması nedeniyle çok sayıda uçuş iptal edildi. Yaşanan grev sonucu gerçekleştirilen her 5 uçuştan 1'inin iptal olması sonucu yüzlerce kişi mağdur oldu. Uçuş yapacak olan bazı yolcuların Hollanda'nın Amsterdam Schiphol Havalimanı'na otobüslerle götürüldüğü öğrenildi. Yüklenici firma ile sendika arasında yapılan görüşmeden ise sonuç çıkmadı. 

Öte yandan, Ostend-Bruges havalimanında da işçilerin greve gideceği öğrenildi.

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