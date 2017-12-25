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Buzulların erimesiyle ABD'nin gizli silahları ortaya çıktı!

ABD'nin yıllar önce Grönland'a kurduğu nükleer üs buzların erimesiyle ortaya çıkabilir ve tonlarca kimyasal madde denize salınabilir

Buzulların erimesiyle ABD'nin gizli silahları ortaya çıktı!

ABD'nin yıllar önce Grönland'a kurduğu nükleer üs buzların erimesiyle ortaya çıkabilir ve tonlarca kimyasal madde denize salınabilir

25 Aralık 2017 Pazartesi 12:02
Buzulların erimesiyle ABD'nin gizli silahları ortaya çıktı!
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GRÖNLAN'DA bulunan gizli ABD üssü küresel ısınmaya bağlı olarak ortaya çıkacak. Uzmanlar yıllar önce saklanan tonlarca kanserojen kimyasalın denize salınabileceğini söylüyor. Bölge üzerinde araştırma yapan uzmanlar küresel ısınmadan dolayı Grönland'daki büyük buzul kütlesinin çökmesiyle gizli nükleer tabakada da çöküntü yaşanabileceğini belirtti.

600 BALİSTİK FÜZE VAR

Soğuk savaş zamanında 200 kişilik bir ekip tarafından nükleer güç ile inşa edilen şehir, Amerika tarafından "Project Iceworm-Buzsolucanı Projesi" olarak adlandırıldı. Şehrin altında 4000 kilometre uzunluğundaki tünelde SSCB'ye karşı kullanılmak üzere 600 adet balistik füze yerleştirildi. Soğuk savaş zamanında hükümetlerin gizli çalışmalarının en büyük kanıtlarını içeren şehir, buzulların altında gizemini koruyor.

GİZLİ TÜNELLE ULAŞTILAR

Araştırmacılar 1967'den sonra şehir terk edildikten sonra gizli bir tünelden konuyla ilgili dökümanlara ulaşarak Iceworm projesinden haberdar oldu.

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GrönlandDünya
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