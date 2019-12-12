Buz tutmuş nehirden hayatını Apple'nin Siri özelliği kurtardı

ABD'nin Iowa eyaletinin Charles City kentinde araç kullanan 18 yaşındaki Gael Salcedo, birden aracın kontrolünü kaybetti. Buzlanmaların olduğu yolda kayan araç nehre düştü. Kendine gelince etrafına bakan genç adam her şeyin puslu olduğunu görünce Winnebago Nehri'ne düştüğünü anladı.

ÇARESİZ KALDI

Salcedo, "Nerede olduğumu, nereye gittiğimi bilmiyordum. Ne yapmam gerektiğini de. Düşünebildiğim tek şey ölmek üzere olduğumdu" dedi.

Genç adam,önce aracın camlarını aşağı indirdi. Sesini duyan yoktu. Buz ve su etrafını sarmıştı. Dondurucu bir soğuk vardı. Telefonunu bulamayan gencin aklına bir fikir geldi.O da Siri'yi kullanmaktı. Birden "Siri 911'i ara" diye bağırdı ve bu çağrısı sonucunda olay yerine itfaiye ekipleri gelerek genci kurtardı.

OLAY ANINI ANLATTI

Salcadeo, o an yaşadıklarını şöyle anlattı:"Ellerim donuyordu. Bacaklarımı hissedemiyordum. Daha fazla mücadele etmeliydim ama su çok güçlüydü. Sonra Siri bana yardım etti. Tüm gücümü sudan çıkmak için kullandım."Gael Salcedo ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü ve birkaç saat sonra da taburcu edildi. Öte yandan yetkililer gencin aracını kurtarmak için olay yerinde çalışma başlattı.