Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
103908
ALTIN
146.036
DOLAR
3.5695
STERLİN
4.7282
EURO
4.1959
04 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
04 Ekim 2017 Yeni Alanya...
04 Ekim 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
4 Ekim Günlük Burç Yorumu
En sinsi öldüren hastalık: Aort anevrizması
En sinsi öldüren hastalık: Aort...
banner468

Büyük soygun! 500 metre kazmışlar

Brezilya'da polis, banka soymak için 500 metre tünel kazan 16 kişiyi yakaladı. Çete üyelerinin ahşap ve demir destekli, ışıklandırılmış tünel için yaklaşık 1,3 milyon dolar harcadıkları ortaya çıkarıldı

Büyük soygun! 500 metre kazmışlar

Brezilya'da polis, banka soymak için 500 metre tünel kazan 16 kişiyi yakaladı. Çete üyelerinin ahşap ve demir destekli, ışıklandırılmış tünel için yaklaşık 1,3 milyon dolar harcadıkları ortaya çıkarıldı

04 Ekim 2017 Çarşamba 10:10
Büyük soygun! 500 metre kazmışlar
banner404

BREZİLYA'DA polis, ülkenin en büyük bankalarından  Brezilya Bankası’nın Sao Paulo’daki şubesini soymak için 500 metre tünel kazan 16  kişiyi yakaladı.  
Sao Paulo Cezai Soruşturmalar Dairesi (DEIC) Sözcüsü Fabio Pinheiro  Lopes, soygunu planlayan ve banka şubesine 500 metre uzaklıkta ev tutan çeteyi 3  ay önce takibe aldıklarını açıkladı. 
Tünelin tamamlandığını fark edince operasyon düzenlediklerini belirten  Lopes,  "Bankadan 1 milyar Brezilya reali (yaklaşık 317 milyon dolar) çalmayı  planlıyorlardı. Başarsalardı bu, dünyanın en büyük soygunu olacaktı.” dedi. 
Çete üyelerinin ahşap ve demir destekli, ışıklandırılmış tünel için  yaklaşık 4 milyon Brezilya reali (1,3 milyon dolar) harcadıkları tespit edildi. 
Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen çete  üyelerinden bazılarının, 2005'te 75 metrelik tünel kazıp Fortaleza Eyaleti Merkez  Bankası’ndan yaklaşık 70 milyon dolar çaldıkları belirlendi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
SoygunDEICBrezilyaçete
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O bölge kurtarıldı! Ve savaş bitiyor
O bölge kurtarıldı! Ve savaş bitiyor
MOSSAD Başkanı: Hedefimiz İran
MOSSAD Başkanı: Hedefimiz İran
Las Vegas saldırganının otel odasındaki o fotoğrafı ortaya çıktı!
Las Vegas saldırganının otel odasındaki o fotoğrafı ortaya çıktı!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim