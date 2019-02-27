Büyük rezillik! Herkesin gözü önünde 'ölüyü diriltti!'

SAHTE törenin görüntülerinin yayılmasının ardından cenaze organizasyonunda yer alan üç şirket kandırıldıklarını söyleyerek papaza dava açtı. Sosyal medyada viral olan videoda, Papaz Alph Lukau'nun açık bir tabutun içinde hareketsiz yatan bir adama "diril" diye bağırarak karnına dokunduğu ve ardından adamın doğrulduğu görülüyor. Papaz Lukau'nun kilise önünde yaptığı gösteri çevredekiler tarafından tezahüratla karşılanıyor. Görüntüler Güney Afrika'da ve sosyal medyada alay konusu oldu ve birçok kişi tarafından kınandı. Yetkililer ulusal televizyona "Mucize diye bir şey yoktur. Bunlar insanlarımızın umutsuzluğunu paraya çevirmeye çalışanlar tarafından uydurulan şeyler" açıklaması yapmak zorunda kaldı.

ÜÇ CENAZE ŞİRKETİ DAVA AÇTI

Törenin organizasyonunda yer alan cenaze şirketleri manipüle edildiklerini ve sahte gösteriden haberlerinin olmadığını iddia ediyor. İtibarlarının zedelendiğini belirten şirketler, Papaz'a dava açtı. Kingdom Blue, Kings & Queens ve Black Phoenix cenaze şirketleri yerel basına yaptıkları açıklamada Papaz'ın kilisesi olan 'Alleluia Ministries International' tarafından farklı şekillerde kandırıldıklarını söyledi. Kings & Queens şirketi "sahte merhumun" yakınlarının anlaşmış oldukları cenaze şirketiyle sorun yaşadıklarını söyleyip kendilerinden yardım istediklerini belirtti. İngilizce yayın yapan Güney Afrika gazetesi Sowetan, "diriliş" olayının araştırıldığını ve tabuttaki adamın kiliseye getirildiğinde zaten hayatta olduğunu yazdı. Kilise, gazeteye yaptığı açıklamada Papaz Lukau'nun "Tanrı tarafından başlatılan bir mucizeyi sadece tamamladığını" belirtti. Papaz Lukau'nun kilisesi BBC'nin sorularınaysa yanıt vermedi. BBC'nin Johannesburg muhabiri Milton Nkosi, videonun "sahte papazlar" hakkında ulusal çapta bir tartışma başlattığını ve köklü dini gruplar tarafından kınandığını belirtiyor. Bazı Twitter kullanıcıları da #ResurrectionChallenge(Diriliş Challenge'ı) etiketini kullanarak olayla dalga geçti. Güney Afrika'da 3 yıl önce de kendini peygamber ilan eden bir papaz, HIV ve kanseri de tedavi ettiğini savunduğu bir bölcek ilacını cemaatindekilerin yüzüne sıkmış ve ardından ceza almıştı.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2019, 11:35