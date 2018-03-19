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Günlük Burç Yorumu - 19 Mart 2018 Pazartesi
19 Mart Günlük Burç Yorumu

Büyük operasyon! Dünyanın en pahalı 2. maddesi Ankara'da ele geçirildi

Ankara'da düzenlenen nükleer madde operasyonunda, değeri 70 milyon doların üzerinde olan kaliforniyum maddesi ele geçirildi. Dünyadaki en pahalı 2. maddenin kilosu, 4 milyon dolar

Büyük operasyon! Dünyanın en pahalı 2. maddesi Ankara'da ele geçirildi

Ankara'da düzenlenen nükleer madde operasyonunda, değeri 70 milyon doların üzerinde olan kaliforniyum maddesi ele geçirildi. Dünyadaki en pahalı 2. maddenin kilosu, 4 milyon dolar

19 Mart 2018 Pazartesi 13:22
Büyük operasyon! Dünyanın en pahalı 2. maddesi Ankara'da ele geçirildi
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ANKARA'DA nükleer madde operasyonu düzenlendi. NTV'nin haberine göre Ankara'da düzenlene operasyonda değeri 70 milyon doların üzerinde olduğu belirtilen kaliforniyum maddesi ele geçirildi.

KİLOSU 4 MİLYON DOLAR

Kaliforniyum maddesinin kilosu yaklaşık 4 milyon dolar değerinde. Kaliforniyum'un dünyadaki en pahalı ikinci madde ve doğada bulunmayan sentetik bir aktinit olduğu biliniyor.

İLK KEZ 1950'DE ÜRETİLDİ

İlk kez Şubat 1950'de Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'deki laboratuvarda küriyumun alfa parçacıkları (helyum iyonları) ile bombardıman edilmesiyle üretildi. Element, keşfedildiği Kaliforniya Üniversitesi ve Kaliforniya eyaletinin onuruna bu şekilde isimlendirildi.

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Anahtar Kelimeler:
AnkaraNTVHelyum
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