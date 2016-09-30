'Büyük operasyon çok yakında'

Fransa Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian, Charles de Gaulle uçak gemisinden kalkan Fransız uçaklarının bugün Musul'daki DAEŞ hedeflerini vurmasının, kentin terör örgütünden kurtarılması için başlatılacak büyük operasyonun habercisi olduğunu belirtti

SAVUNMA Bakanı Jean-Yves Le Drian, basına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı François Hollande'ın emirleri doğrultusunda bölgedeki koalisyon güçlerini desteklemek için Fransız savaş uçaklarının bugün Musul'da DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlediğini ifade etti.



Fransız bakan, "Bugünkü operasyonlar, bölgedeki koalisyon güçlerini desteklemek içindi. Musul'un terör örgütü DAEŞ’in elinden alınması için büyük harekat hemen olmasa bile çok yakında başlayacak." dedi.



Bugünkü operasyonlarda, 8 Rafale uçağı DAEŞ hedeflerini bombalamıştı. 24 Rafale uçağı taşıyan Charles de Gaulle, eylül başında bölgeye gönderilmişti.



Fransa Ocak 2015'te Paris'te 12 kişinin öldüğü Charlie Hebdo saldırılarının ardından Irak ve Suriye'deki DAEŞ hedeflerine yönelik koalisyon operasyonlarına katılmıştı.

