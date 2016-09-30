'Büyük operasyon çok yakında'

Fransız bakan, "Bugünkü operasyonlar, bölgedeki koalisyon güçlerini desteklemek içindi. Musul'un terör örgütü DAEŞ’in elinden alınması için büyük harekat hemen olmasa bile çok yakında başlayacak." dedi.
Bugünkü operasyonlarda, 8 Rafale uçağı DAEŞ hedeflerini bombalamıştı. 24 Rafale uçağı taşıyan Charles de Gaulle, eylül başında bölgeye gönderilmişti.
Fransa Ocak 2015'te Paris'te 12 kişinin öldüğü Charlie Hebdo saldırılarının ardından Irak ve Suriye'deki DAEŞ hedeflerine yönelik koalisyon operasyonlarına katılmıştı.
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