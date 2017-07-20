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Bütçe kesintilerine kızdı, istifa etti

Fransa’da Cumhurbaşkanı Macron’un savunma bütçesinde yaptığı kesintilere tepki gösteren Genelkurmay Başkanı Pierre de Villiers görevinden istifa etti

Bütçe kesintilerine kızdı, istifa etti

Fransa’da Cumhurbaşkanı Macron’un savunma bütçesinde yaptığı kesintilere tepki gösteren Genelkurmay Başkanı Pierre de Villiers görevinden istifa etti

20 Temmuz 2017 Perşembe 10:19
Bütçe kesintilerine kızdı, istifa etti
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Bbütçe kesintileri konusunda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la tartışmaya giren Genelkurmay Başkanı Pierre de Villiers, dün görevinden istifa ettiğini duyurdu. 40 yaşındaki Macron, Mayıs ayında göreve gelmesinin ardından bakanlıkların bütçelerinde büyük kesintiler yapacağını açıklamıştı. Macron, Savunma Bakanlığı’nın bütçesini de bu yıl 850 milyon Euro azaltmayı planladığını duyurmuştu.

‘Kabul etmem’

2014 yılından beri genelkurmay başkanlığını yürüten 61 yaşındaki General De Villiers, büyük bölümü ekipman alımı kaleminden yapılan kesintileri kabul etmeyeceğini söylemişti. 12 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı Savunma Konseyi’nde ve Parlamento Savunma Komisyonu’nda Macron’un kararını protesto eden De Villiers, konuşmasında Macron’a seslenerek, “Beni böyle s........ izin vermeyeceğim” ifadelerini kullanmış, Facebook sayfasında da “Kimse gözü kapalı takip edilmeyi hak etmez” paylaşımında bulunmuştu.

De Villiers’in çıkışına sinirlenen Macron ise, Bastille Günü törenlerinde yaptığı konuşmada askerlere seslenerek, “Sizin komutanınız benim. Ordunun ve vatandaşlarımın önünde aldığım kararların arkasında durmasını bilirim. Kimsenin baskısına ve yorumuna ihtiyacım yok” şeklinde karşılık vermişti.

General De VIllIers: ‘İşimiz zorlaştı’

Genelkurmay Başkanı Pierre de Villiers, mali kesintiler nedeniyle Fransız ordusunun işinin her geçen gün daha da zorlaştığını söylemişti. 61 yaşındaki deneyimli asker, Macron’un kesintilerini kabul etmeyeceğini açıkça belirtmişti.

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Son Güncelleme: 20.07.2017 11:08
Anahtar Kelimeler:
FransaPierre De VilliersMacron
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