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Burkalı genç kıza taciz

Avusturya'nın başkenti Viyana'da burka giyen bir genç kız hakkında, yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle polis tarafından tutanak tutuldu

Burkalı genç kıza taciz

Avusturya'nın başkenti Viyana'da burka giyen bir genç kız hakkında, yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle polis tarafından tutanak tutuldu

06 Ekim 2017 Cuma 19:46
Burkalı genç kıza taciz
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AVUSTURYA basınında yer alan haberlere göre, Viyana'da bir metro  istasyonunda, 41 ve 26 yaşlarındaki iki kadın, Müslüman bir genç kızı 1 Ekim'de  yürürlüğe giren burka yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle sözle taciz etti.
 
Müslüman genç kız ile Avusturyalı kadınlar arasında çıkan tartışmanın  arbedeye dönüşmesi üzerine olay yerine polis çağırıldı.
 
Güvenlik güçleri, arbade sırasında Avusturyalı iki kadını iterek yere  düşürdüğü ve burka yasağına muhalefet ettiği suçlamasıyla Müslüman genç kız  hakkında tutanak tuttu.
 
Polis Sözcüsü Daniel Fürst, konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada,  örtülü kadının polise direnmediğini ve kimlik tespiti için yüzünü açtığını  söyledi.
 
Fürst ancak karşı tarafın şikayeti üzerine, Müslüman genç kız hakkında  hem burka yasağına muhalefet ettiği hem de tartıştığı iki kadını iterek  düşmelerine neden olduğu gerekçesiyle yasal işlem yapıldığını aktardı.
 
Topluma açık yerlerde yüzün tanınmayacak şekilde tekstil ya da maske,  kask gibi unsurlarla örtülmesini yasaklayan kanun, ülkede yaşayan yerleşik  yabancılar başta olmak üzere, Avusturya'ya gelecek turist, Birleşmiş Milletler  (BM) Viyana Ofisi, OPEC, AGİT gibi kurumlarda çalışan bürokratları da  kapsıyor.
 
Burka yasağına uymayanlar 150 avro para cezasına çarptırılırken,  yüzünü açmamakta direnenler kimlik tespiti yapılmak üzere polis merkezlerine  götürülebiliyor.
 
Söz konusu yasak, Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz  tarafından uyum yasası kapsamında tasarılaştırılarak hükümet programına alınmış,  daha sonra mecliste yapılan oylamayla kanunlaştırılmıştı.
 

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Son Güncelleme: 06.10.2017 20:19
Anahtar Kelimeler:
ViyanaAvusturya
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