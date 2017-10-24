Buraya yerleşen bekarlara 800 avro, çiftlere 1200 avro maaş!

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre, ülkenin güneyindeki Puglia bölgesinde yer alan kasabanın belediye başkanı Nicola Gatta, 1990’larda nüfusu 8 binin üzerinde olan kasabanın son yıllarda hızla nüfus kaybettiğini ve bugün burada yalnızca 2 bin 700 kişinin yaşadığını söyledi.

Gatta, kasabanın yeniden canlandırılması için hem İtalya içinden hem de dışından göçü teşvik etmeyi amaçladıklarını anlattı.



Candela’ya yerleşecek bekarlara 800 avro, çiftlere 1200 avro, 3 kişilik ailelere 1500-1800 avro, 4-5 kişilik ailelere de 2000 avro verilecek. Kasabanın yeni sakinlerine vergi kolaylıkları da sağlanacak.



Ancak bu teşvik planından faydalanabilmek için bazı kriterleri karşılama şartı bulunuyor. Bu kriterler arasında, ikametgahını Candela’ya almak, burada bir ev kiralamak ve yılda en az 7500 avro maaşlı bir işe sahip olmak da yer alıyor.



Belediye başkan yardımcısı Stefano Bascianelli, “İnsanların belediye gelirleriyle geçinebileceklerini düşünerek buraya akın etmesini de istemiyoruz. Tüm yeni sakinlerimizin çalışması ve gelir sahibi olması gerekiyor” dedi.



İtalya’nın kuzeyinden altı ailenin bu plandan faydalanarak kasabaya yerleştiği, beş ailenin daha buraya taşınmak için başvuruda bulunduğu açıklandı.



Candela’nın geçmişte canlılığı ve sokaklarını dolduran gezginler nedeniyle ‘Küçük Napoli’ olarak anıldığını anlatan başkan Gatta, “Calenda’yı eski parlak günlerine döndürmek istiyoruz” dedi.