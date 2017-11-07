Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
112964
ALTIN
158.697
DOLAR
3.8615
STERLİN
5.0680
EURO
4.4666
Doktor uyarısı: Kaşlarınızı sürekli ovuşturmayın
Doktor uyarısı: Kaşlarınızı sürekli ovuşturmayın
Teknoloji sektöründe iş bulmakta zorluk çeken gençler dikkat!
Teknoloji sektöründe iş bulmakta zorluk...
iPhone'lardaki hesap makinesi sorunu çözüldü
iPhone'lardaki hesap makinesi sorunu çözüldü
banner468

Burada bekarlık sultanlık! Evlenebilmek için boğalarla güreşiyorlar

Madagaskar'da eş bulmak dünyanın geri kalanından çok daha zor. Evlenmek isteyen erkekleri çetin bir mücadele bekliyor

Burada bekarlık sultanlık! Evlenebilmek için boğalarla güreşiyorlar

Madagaskar'da eş bulmak dünyanın geri kalanından çok daha zor. Evlenmek isteyen erkekleri çetin bir mücadele bekliyor

07 Kasım 2017 Salı 16:09
Burada bekarlık sultanlık! Evlenebilmek için boğalarla güreşiyorlar
banner404

AFRİKA kıtasındaki bir ada ülkesi olan Madagaskarın dağlık bölgelerinde eş bulmak oldukça güç. Eş bulabilmek ya da istedikleri kadını elde edebilmek isteyen bekar Madagaskarlı erkekler boğalarla güreşiyor.

BOĞAYI EN UZUN TUTAN EN İYİ ERKEK

Yeteneklerini ve cesaretlerini sergilemek isteyen erkekler pek çok riski göze alıyor. Kadınları etkilemek ve özgüvenlerini kanıtlamak isteyen erkekler boğayı ne kadar uzun süre tutabilirlerse o kadar başarılı kabul ediliyor. Bölgede oldukça değerli kabul edilen bu gösteri, boğanın yorulması ya da erkeğin pes etmesi ile sona eriyor.

50 ERKEK ÖLDÜ

Son yıllarda bu organizasyonlar esnasında yaklaşık 50 kişinin hayatını kaybettiği söyleniyor. Yarışma sadece aile kurmaya vesile olmuyor, güreş için gidilen kentin uzaklığı sebebiyle insanların tanışıp kaynaşarak sosyalleşmesine de hizmet ettiği söyleniyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AfrikaKomik - İlginçYaşamDünya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstifa etmek zorunda bırakılan eski bakan intihar etti!
İstifa etmek zorunda bırakılan eski bakan intihar etti!
Erkek öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren kadın öğretmen...
Erkek öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren kadın öğretmen...
Kafasını kapıya sıkıştırdı
Kafasını kapıya sıkıştırdı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim