Burada bekarlık sultanlık! Evlenebilmek için boğalarla güreşiyorlar

AFRİKA kıtasındaki bir ada ülkesi olan Madagaskarın dağlık bölgelerinde eş bulmak oldukça güç. Eş bulabilmek ya da istedikleri kadını elde edebilmek isteyen bekar Madagaskarlı erkekler boğalarla güreşiyor.

BOĞAYI EN UZUN TUTAN EN İYİ ERKEK

Yeteneklerini ve cesaretlerini sergilemek isteyen erkekler pek çok riski göze alıyor. Kadınları etkilemek ve özgüvenlerini kanıtlamak isteyen erkekler boğayı ne kadar uzun süre tutabilirlerse o kadar başarılı kabul ediliyor. Bölgede oldukça değerli kabul edilen bu gösteri, boğanın yorulması ya da erkeğin pes etmesi ile sona eriyor.

50 ERKEK ÖLDÜ

Son yıllarda bu organizasyonlar esnasında yaklaşık 50 kişinin hayatını kaybettiği söyleniyor. Yarışma sadece aile kurmaya vesile olmuyor, güreş için gidilen kentin uzaklığı sebebiyle insanların tanışıp kaynaşarak sosyalleşmesine de hizmet ettiği söyleniyor.