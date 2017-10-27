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Bunun adı mucize! Okyanusta kaybolduktan 5 ay sonra bulundular

İki denizci kadın ve köpekleri, denizde kaybolduktan 5 ay sonra bulunarak kurtarıldı

Bunun adı mucize! Okyanusta kaybolduktan 5 ay sonra bulundular

İki denizci kadın ve köpekleri, denizde kaybolduktan 5 ay sonra bulunarak kurtarıldı

27 Ekim 2017 Cuma 07:57
Bunun adı mucize! Okyanusta kaybolduktan 5 ay sonra bulundular
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DÜNYA bir mucizeye daha tanıklık etti. İki denizci kadın ve köpekleri, denizde kaybolduktan 5 ay sonra bulunarak kurtarıldı. Kurtarma anları  ABD Deniz Kuvvetleri tarafından görüntülendi ve  Youtube üzerinden paylaşıldı.

TEKNELERİNİN MOTORU BOZULDU

Jennifer Appel ve Tasha Fuiaba, isimli denizciler, Hawaii'den Tahiti'ye doğru 3 bin 200 kilometrelik yolculuk için geçen baharda yelken açtı. Ancak teknelerinin motoru Mayıs ayındaki bir fırtınada bozuldu. İkili yola yelkenle devam etme kararı aldı ancak burada da işler yolunda gitmedi.

BALIKÇI TEKNESİ FARK ETTİ

Tahiti'ye varmayı planladıkları süreyi iki ay aşınca, yardım çağrısı yapma kararı aldılar. Ancak en yakın kara parçası yardım sinyallerini alabilecek uzaklıkta değildi. Bir deniz aracının yardım sinyalini yakalaması da aylar sürdü.

Bir  Tayvan balıkçı teknesi tarafından tespit edilen yardım çağrısı  ABD Deniz Kuvvetleri'ne iletildi. İki kadın,  Japonya'nın 900 kilometre güney doğusunda beraberlerindeki köpekleri ile kurtarıldı.

1 YIL YETECEK YİYECEKLERİ VARMIŞ

Kurtarma anları  ABD Deniz Kuvvetleri tarafından görüntülendi ve  Youtube üzerinden paylaşıldı. Jennifer Appel isimli denizci o anları, "Hayatımız kurtuldu. Yaşadığım tam bir rahatlamaydı" diye anlattı. Bu kadar ay süresince hayatta kalabilmelerinin, yanlarına bir yıl yetecek kadar yiyecek almaları ve su arıtıcı taşımaları sayesinde olduğu açıklandı.

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