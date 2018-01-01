Bunu da gördük: Uzaya kebap gönderdiler

BİR balona bağladıkları kebabı stratosfer tabakasına gönderdiklerini açıklayan restoranın kurucularından Ali Ayverdi Guinness Rekorlar Kitabı'na rekorun kayıt altına alınması için başvurduklarını belirtti.

Zürih'teki Ayverdi adlı restoran uzaya ilk kebabı gönderdiğini iddia etti.



Restoran bu iddiasını yayınladıkları video ile de destekledi.



Restoranı kuran 3 kardeşten biri olan Ali Ayverdi yerel basına yaptığı açıklamada "Balonla Weiningen'den uzaya kebap gönderdik" dedi.



3. denemelerinde başarılı oldukalrını belirten Ayverdi "Sonunda başardık ve kebap 37.795 metre yüksekliğe erişti" diye konuştu.



Uzaya çıkan ilk kebap rekorunun kayıt altına alınması için Guinness Rekorlar Kitabı'ndan yetkililerle iletişime geçtiklerini söyleyen Ayverdi "Çok araştırma yaptık ve bizimkinin staratosfere ulaşan ilk döner kebap olduğunu düşünüyoruz" dedi.



Kebabın uzaya ulaşmasının ardından ekip, Dünya'ya geri düşen kebabı ve üzerindeki ekipmanlarını 7 saat boyunca aradı.



Murti Ayverdi "Kebap bir ağacın tepesindeydi" dedi.



Ayverdi restoranı 2018 için daha fazla 'kebap rekoru' kırma amacında olduklarının da haberini verdi.

