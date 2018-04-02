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Bulaşıkçı olarak gittiği İngiltere'de milletvekilliğine aday gösterildi

Bulaşıkçı olarak gittiği İngiltere’de önce belediye meclis üyeliğine, ardından St. Albans Belediye Başkanlığı’na seçilen Gümüşhaneli Mehmet Gaygusuz, şimdi de bağlı bulunduğu bölgenin milletvekilliğine partisi tarafından aday gösterildi

Bulaşıkçı olarak gittiği İngiltere'de milletvekilliğine aday gösterildi

Bulaşıkçı olarak gittiği İngiltere’de önce belediye meclis üyeliğine, ardından St. Albans Belediye Başkanlığı’na seçilen Gümüşhaneli Mehmet Gaygusuz, şimdi de bağlı bulunduğu bölgenin milletvekilliğine partisi tarafından aday gösterildi

02 Nisan 2018 Pazartesi 08:17
Bulaşıkçı olarak gittiği İngiltere'de milletvekilliğine aday gösterildi
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GÜMÜŞHANE’nin Kelkit İlçesi’ne bağlı Ünlüpınar Beldesi’nden 1972 yılında henüz 16 yaşındayken İngiltere’ye giden Mehmet Gaygusuz, burada bir restoranda bulaşıkçı olarak işe başladı. Gaygusuz, yıllar sonra yerleştiği St, Albans kasabasında bir restoran açtı. İngiliz Maureen ile evlenen ve İngiltere vatandaşlığı hakkı elde eden Gaygusuz, bir süre sonra ise siyasete atıldı. 2 çocuk babası Gaygusuz, 3 dönem belediye meclis üyeliğinin ardından 2015 yılında 7 rakibini geride bırakarak Muhafazakâr Parti’den St. Albans Belediye Başkanı seçildi.


Ülkedeki ilk Türk belediye başkanı olan ve yaptığı çalışmalarla halkın takdir ve sevgisini kazanan Gaygusuz’a şimdi de milletvekilliği yolu açıldı. Liberal Demokrat Parti’den Charlotte Hogg’un özel işlerini gerekçe göstererek milletvekilliğinden istifa etmesi üzerine, Gaygusuz milletvekili olmak için başvuruda bulundu.

SEÇİM 3 MAYIS’TA

Gazete Habertürk'ten Kenan Taşkın'ın haberine göre İngiltere yasalarına göre istifa eden milletvekilinin yerine hemen bir milletvekili seçilmesi gerektiğini belirten Gaygusuz, “Bulunduğum seçim bölgesinde milletvekilliği için Muhafazakâr Parti’den aday adayı oldum. Yapılan değerlendirmede partim beni aday gösterdi. 3 Mayıs’taki seçime Muhafazakâar Parti’nin adayı olarak gireceğim. Seçimde yaklaşık 75 bin kişi oy kullanacak. 4 parti adayı ile yarışacağım. Kazanmam halinde ilk Türk milletvekili olma unvanını alacağım. Bu bölgede Türk seçmen yok gibi, toplasan 30’u geçmez. Beni belediye başkanlığına layık görenlerin bu seçimde de yalnız bırakmayacaklarına inanıyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Bulaşıkçıİngiltere
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