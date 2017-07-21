Bu ülkede 128 gündür hükümet kurulamadı

SON olarak eski Başbakan Yardımcısı Gerrit Zalm, koalisyon kurmak için süreç başlatan VVD (Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi) , CDA (Hıristiyan Demokratlar Birliği), D66 (Demokrat 66) ve Christenunie (Hristiyan Birlik partisi) partileri ile hükümet kurma müzakerelerini araştırmakla görevlendirildi. Parti liderlerinin umutlarına rağmen, Hollanda Kralı Willem Alexander’ın da bilgisi altında Zalm partilerin olası kurulacak bir hükümette anlaşabileceklerini ancak bunun daha çok zaman isteyebileceğini ve henüz o raddeye gelmediklerini belirtti. İki haftanın ardından müzakerelere 9 Ağustos’ta devam edilecek.