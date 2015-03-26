Bu sergiyi çıplak gezmek serbest

CNN’nin haberine göre, Ulusal Sanat Galerisi’nin ilk çıplak turu olacak bu organizasyonda çıplak ziyaretçiler 70 yaşındaki Amerikalı ışık sanatçısı James Turrell’in son 50 yıllık sanat çalışmalarından meydana getirdiği ’Retrospective’ adlı sergi sini gezecekler.

CNN’nin haberine göre, Ulusal Sanat Galerisi’nin ilk çıplak turu olacak bu organizasyonda çıplak ziyaretçiler 70 yaşındaki Amerikalı ışık sanatçısı James Turrell’in son 50 yıllık sanat çalışmalarından meydana getirdiği ’Retrospective’ adlı sergi sini gezecekler.

başkenti Canberra’daki Ulusal Sanat Galeri’si eşine pek de sık rastlanmayan bir sanat turu düzenliyor. Yaklaşık 150 sanatsever 1-3 Nisan tarihleri arası düzenlenen sanat turuna çırıp çıplak katılacaklar.

AVUSTURALYA'NIN başkenti Canberra’daki Ulusal Sanat Galeri’si eşine pek de sık rastlanmayan bir sanat turu düzenliyor. Yaklaşık 150 sanatsever 1-3 Nisan tarihleri arası düzenlenen sanat turuna çırıp çıplak katılacaklar.

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