Bu öğrenciler okula gitmek için her sabah 800 metre tırmanıyor

ÇİN'İN güneybatısındaki izole bir köyde yaşayan çocuklar, okula gitmek için her gün oldukça tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor. Okula ulaşabilmek için aşmaları gereken bir dağ var ve bunu yapmak için oldukça dik, yüzlerce basamaklı bir merdiveni tırmanmak zorundalar.

BİR BUÇUK SAAT TIRMANIYORLAR

Sichuan eyaletindeki Atuler köyünde yaşayan çocuklar her sabah 800 metre yüksekliğindeki dağı aşıyorlar. Oldukça tehlikeli olan bu korkunç yolculuk yaklaşık 90 dakika sürüyor.

8 KİŞİ ÖLMÜŞ

Oldukça tehlikeli olan bu yolda, en ufak dikkatsizlik çocukları ölüme götürebilir. Herhangi bir kaza geçirdiğiniz anda kendinizi uçurumun dibinde bulma ihtimaliniz çok yüksek. 72 ailenin yaşadığı köyde, arazi dağlık olduğu için okul inşa etmek için yeterli alan olmadığını söyleniyor. Köylüler, şimdiye kadar 8 kişinin bu yolu aşarken hayatını kaybettiğini, pek çok kişinin de yaralandığını söylüyor.

ŞOK OLMUŞ

Tırmanış için kullanılan merdivenin basamakları ahşap ve birinin çürüdüğü fark edildiğinde hemen yenisiyle değiştiriliyor. Çocukları fotoğraflayan Chen Jie, gördüğü sahneden şok olduğunu ve bu fotoğrafların köyün acı kaderini değiştirmesine yardımcı olmasını umduğunu ifade ediyor.

"NASIL MÜMKÜN OLABİLİR"

Atuler Köyü sakinleri günde 1 dolardan az kazanarak yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Fotoğrafçı Chen köylüler için, "Çok fakirler. Çevrelerindeki çıplak duvarlardan başka bir şeyleri yok. Her evde iki ya da üç yatak görebiliyorsunuz ancak hiç mobilya yok" diyor ve ekliyor: "Modern dünyada bunun gibi bir şey nasıl mümkün olabilir?"