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Bu işi yapan dünyanın ilk trilyoneri olacak!

Ünlü finans kuruluşu Goldman Sachs'a göre dünyanın ilk trilyoner iş insanı bir uzay madencisi olacak

Bu işi yapan dünyanın ilk trilyoneri olacak!

Ünlü finans kuruluşu Goldman Sachs'a göre dünyanın ilk trilyoner iş insanı bir uzay madencisi olacak

24 Nisan 2018 Salı 16:41
Bu işi yapan dünyanın ilk trilyoneri olacak!
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DÜNYA'DA yapılacak sayısız iş varken, ilk trilyoner servetini uzaydan kazanacak. Goldman Sachs'ın tahminine göre, uzay madenciliği dünyadaki her işten daha karlı bir sektör olacak.

ASTREOİT MADENCİLİĞİ İÇİN ŞARTLAR HAZIR

Finans kuruluşuna göre, teknolojik gelişmeler asteroit madenciliği için gerekli şartları elverişli hale getirmek üzere ve bu alana giren ilk şirket dünyada eşi görülmemiş bir servete sahip olacak.

1 MİLYONDAN FAZLA ASTREOİT VAR

Küçük gezegenler olan asteroitler, yörüngeleri çoğunlukla Mars ile Jüpiter gezegenleri arasında kalan gök cisimleridir. Güneş Sistemi'nde 1 milyonun üzerinde cisim asteroit olduğu biliniyor.

YASAL ÇERÇEVE HAZIR

Dünya'da mineral madenciliği yapmak için birçok sıkı ve köklü yasanın çizdiği düzenleme çerçevesine uyum sağlamak gerekiyor. Halihazırda bu yasaların birçoğu uzay madenciliği için de güncelleniyor. Avrupa Birliği halihazırda asteroitlerden çıkarılan minerallerin şirketler tarafından sahiplenilmesini, Dünya'ya geri getirilmesini ve kar amacıyla satılmasını sağlayan yasal bir çerçeveye sahip durumda.

"PSİKOLOJİK ENGELLER DAHA FAZLA"

Goldman Sachs tarafından yatırımcılarla paylaşılan raporda, "Uzay madenciliğinin önündeki psikolojik engeller bir hayli yüksekken, gerçek engeller olarak sayabileceğimiz finansal ve teknolojik olanlar ise bir hayli az." cümlesi dikkat çekti.

2,6 MİLYAR DOLARAK MAL OLACAK

Finans kuruluşu ayrıca asteroitlerden mineral çıkaracak kazı araçlarının onlarca milyon dolara üretilebileceğini, bu mineralleri Dünya'ya taşıyacak kargo gemisinin ise 2,6 milyar dolara mal olacağını açıkladı.

Günümüzde uzay madenciliği konusunda ciddi adımlar atan Deep Space Industries ve Planetary Recources isimli iki şirketten bahsetmek mümkün. Her iki şirket de Lüksemburg devletiyle birlikte çalışarak uzay madenciliğini gerçeğe dönüştürmek istiyor. Lüksemburg, asteroitler madenciliğini gerçeğe dönüştürecek birçok projeye fon sağlayarak, karşılığında bu şirketlerden hisseler aldı. Ülke geçtiğimiz yıl uzay madenciliği yasasını kabul etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Goldman SachsTrilyon
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