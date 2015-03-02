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12 Mart Günlük Burç Yorumu

Bu ikizlerin biri beyaz, biri siyah

İngiliz kardeşler çift yumurta ikizleri. Onları özel kılan ise birinin beyaz birinin ise siyahi olması. Bu yüzden kimse onların ikiz olduğuna inanmıyor. İngiliz Lucy ve Maria Aylmer kardeşler çift yumurta ikizleri. Onları özel kılan ise birinin beyaz birinin ise siyahi olması

Bu ikizlerin biri beyaz, biri siyah

İngiliz kardeşler çift yumurta ikizleri. Onları özel kılan ise birinin beyaz birinin ise siyahi olması. Bu yüzden kimse onların ikiz olduğuna inanmıyor. İngiliz Lucy ve Maria Aylmer kardeşler çift yumurta ikizleri. Onları özel kılan ise birinin beyaz birinin ise siyahi olması

02 Mart 2015 Pazartesi 18:18
Bu ikizlerin biri beyaz, biri siyah
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İNGİLİZ kardeşler çift yumurta ikizleri. Onları özel kılan ise birinin beyaz birinin ise siyahi olması. Bu yüzden kimse onların ikiz olduğuna inanmıyor.
İngiliz Lucy ve Maria Aylmer kardeşler çift yumurta ikizleri. Onları özel kılan ise birinin beyaz birinin ise siyahi olması.
KİMSE İKİZ OLDUĞUNA İNANMIYOR
Lucy ve Maria'nın babaları Vince beyaz ırka mensup, anneleri Donna ise Jamaikalı ve siyahi. Durum böyle olunca, anne karnında birlikte büyüyen kızlardan biri babanın diğeri ise annenin genetik özelliklerini almış. 1997 yılında doğan ve şu anda 18 yaşında olan ikiz kardeşler ise, kolay kolay insanları ikiz olduklarına inandıramıyor. Kızıl saçlı ikiz Lucy, doğumdan önce deri renklerinin bilinmediğini, doğum sırasında ise, kendilerini ilk eline alan hemşirenin neredeyse dilinin tutulduğunu anlatıyor.
AYNI HİKAYE TEKRAR GÜNDEME GELDİ
Anne ve babaları, ikizlerin doğumundan kısa süre boşanmışlar. İkizler ailenin en küçük çocukları George (23), Chynna (22), ve Jordan (21) isimli iki ağabeyleri ve bir ablaları daha var Lucy ve Marian'ın. Diğer kardeşlerin ten rengi, Maria'dan daha açık olsa da (melez özellikleri daha ağır basıyor), Lucy gibi açık renk tenli değiller. Kız kardeşlerin bunca yıl sonra gündeme gelmesinin nedeni de ilginç. Çünkü önceki günlerde aynen onlar gibi iki kardeş daha doğdu. Milyonda bir olan bu ihtimalin gerçekleşmesi sayesinde, 18 yıl önceki bu hikaye de yeniden gündeme geldi.Almanya, Berlin'de doğan babaları beyaz, anneleri siyahi olan Leo ve Ryan da ikiz oldukları halde farklı deri renklerine sahip bebekler. 
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Son Güncelleme: 02.03.2015 17:27
Anahtar Kelimeler:
İKİZİkizlerBeyazSiyahYumurta Ikizleriçift Yumurta Ikizleriİngiliz Lucy Ve Maria Aylmer Kardeşler
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