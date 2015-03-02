Bu ikizlerin biri beyaz, biri siyah

İNGİLİZ kardeşler çift yumurta ikizleri. Onları özel kılan ise birinin beyaz birinin ise siyahi olması. Bu yüzden kimse onların ikiz olduğuna inanmıyor.

İngiliz Lucy ve Maria Aylmer kardeşler çift yumurta ikizleri. Onları özel kılan ise birinin beyaz birinin ise siyahi olması.

KİMSE İKİZ OLDUĞUNA İNANMIYOR

Lucy ve Maria'nın babaları Vince beyaz ırka mensup, anneleri Donna ise Jamaikalı ve siyahi. Durum böyle olunca, anne karnında birlikte büyüyen kızlardan biri babanın diğeri ise annenin genetik özelliklerini almış. 1997 yılında doğan ve şu anda 18 yaşında olan ikiz kardeşler ise, kolay kolay insanları ikiz olduklarına inandıramıyor. Kızıl saçlı ikiz Lucy, doğumdan önce deri renklerinin bilinmediğini, doğum sırasında ise, kendilerini ilk eline alan hemşirenin neredeyse dilinin tutulduğunu anlatıyor.

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