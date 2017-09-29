Bu ikizler koca arıyor

SOSYAL medya üzerinden fenomen olan ikizler çok zengin bir koca bulmak istediklerini açıkladı. Henüz üniversitede okuyan ve Kazan’da yaptıkları moda blog çekimleriyle bilinen ikizler her ay yaklaşık 10.000 ruble (615 TL) kazanıyor.

Yeni bir video yayınlayan ikizler, “Bir koca arıyoruz fakat bu sıradan biri olmamalı. Aşırı derecede zengin ve açık fikirli biri olmalı. Sonuçta iki eşi olacak ve bu da çok sık karşılaşılan bir durum değil” yorumunu yaptı. Kızların bu çağrısına ise yerel iş adamları ve siyasetçiler yanıt vermeye başladı.

Rus basınına göre eski belediye başkanı Aleksandr Donskoy devreye girdi. Bir seminerde konuşan Donskoy, “Forbes’un listesindeki en zengin Ruslar’a ulaştım ve onlara ikizlerin isteğini aktardım. Onlara yardım etmek güzel olur” dedi.