Bu dünyadan değil!

Interfaks’a konuşan Kemerovo Bölge Müzesi Doğa Bölüm Başkanı Natalya Demidenko, “Taşın çapı 80-85 santimetre. Yuvarlak taşa uçan daire benzerliği kazandıran yarım kürenin boyu ise 35x35 santimetre. Taş, yaklaşık 200 kilogram ağırlığında” dedi. Sputnik haber sitesinin haberine göre sıra dışı taşın, Kuzbass Devlet Teknik Üniversitesi’nden bilim adamları tarafından incelendiğini belirten Demidenko, müze çalışanlarının taşı tarayarak incelemelerini sürdüreceklerini kaydetti. Kuzbass Devlet Teknik Üniversitesi Madencilik Enstitüsü Jeoloji Bölümü Başkanı Anna Vvoznaya ise bulguya olağandışılık kazandıran temel özelliğin sadece şeklinin değil yaşının da olduğunu kaydederek, “Yaklaşık 260 milyon yaşında. Taş, Permiyen dönemi katmanlarında bulundu” dedi. Müze çalışanları, taşın uzaydan gelmiş olabileceği ihtimalini ise yadsımıyor.