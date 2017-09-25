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'Bu akşam savaşmaya hazır durumdayız'

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma ile Kuzey Kore'ye savaş ilan ettiğini söyledi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanı'nın ABD uçaklarını vurabileceklerini açıklamasının ardından Pentagon'dan yanıt geldi. Bölgede herhangi bir askeri hareketliliğin başlayıp başlamadığına yönelik bir soruya ise Pentagon Sözcüsü Manning, "Bu akşam savaşmaya hazır şekilde konumlanmış durumdayız." cevabını verdi

'Bu akşam savaşmaya hazır durumdayız'

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma ile Kuzey Kore'ye savaş ilan ettiğini söyledi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanı'nın ABD uçaklarını vurabileceklerini açıklamasının ardından Pentagon'dan yanıt geldi. Bölgede herhangi bir askeri hareketliliğin başlayıp başlamadığına yönelik bir soruya ise Pentagon Sözcüsü Manning, "Bu akşam savaşmaya hazır şekilde konumlanmış durumdayız." cevabını verdi

25 Eylül 2017 Pazartesi 23:29
'Bu akşam savaşmaya hazır durumdayız'
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KUZEY Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho "ABD'nin Hava sahamıza girmemiş olsalar bile ABD'nin stratejik bombardıman uçaklarını vurma hakkımız var" dedi.

New York'ta basın toplantısı düzenleyen Ri "Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump, liderliğimizin fazla hayatta kalamayacağını söylerek en sonunda ülkemize savaş ilan etmiş oldu" dedi.

BM ve uluslararası toplumdan da savaş tehditlerinin gerçekleşmemesi yönünde sesler yükseldiğini söyleyen Ri, uluslararası toplumun, Kuzey Kore'yi savaşla tehdit eden ilk ülkenin ABD olduğunu unutmaması gerektiğini ifade etti.

ABD, KUZEY KORE SINIRINDA UÇMUŞTU

Ülkesine savaş ilan eden ABD'ye karşı her türlü önlemi alma hakkına sahip olduklarını belirten Ri, "Hava sahamızda olsun ya da olmasın, ülkemizin yakınlarındaki Amerikan bombardıman uçaklarını vururuz." dedi. 

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), hafta sonu Amerikan Hava Kuvvetlerine ait B-1B Lancer bombardıman uçakları ile onlara eşlik eden jetlerin, Kuzey Kore sınırında uçuş yaptığını açıklamıştı.

ABD'DEN KUZEY KORE'NİN SAVAŞ TEHDİDİNE YANIT!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü Albay Rob Manning, ABD’nin bölgedeki müttefikleri ile birlikte Kuzey Kore’ye karşı tüm seçenekleri masada tuttuğunu bildirdi.

Pentagon’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Albay Manning, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho'nun hafta sonu Kuzey Kore sınırında uçuş yapan Amerikan Hava Kuvvetlerine ait B-1B Lancer bombardıman uçaklarını vurmakla tehdit etmesi üzerine, operasyonun uluslararası hava sahasında gerçekleştirildiğini ve ABD’nin Kuzey Kore’ye karşı tüm seçenekleri masada bulundurduğunu dile getirdi. 

Manning, "Eğer Kuzey Kore kışkırtıcı faaliyetlerini durdurmazsa Başkan’a (Donald Trump), Kuzey Kore ile ilgili gerekli seçenekleri sunacağız." ifadelerini kullandı. 

ABD topraklarını ve müttefiklerini korumak üzere Pentagon’un tüm seçenekleri masada tuttuğunun altını çizen Manning, "Başkan’ın Kuzey Kore ile ilgili yapmak istediğine karar vermesi açısından engin bir askeri varlığı barındıran seçeneklerimiz mevcut." dedi. 

Bölgede herhangi bir askeri hareketliliğin başlayıp başlamadığına yönelik bir soruya ise Manning, "Bu akşam savaşmaya hazır şekilde konumlanmış durumdayız." cevabını verdi. 

- ABD’DEN LİBYA’YA SALDIRI 

Manning, ABD uçaklarının Libya’da bir DEAŞ kampına yönelik hava saldırısı düzenlediğini ve saldırıda 17 DEAŞ mensubunu öldürdüğünü bildirdi. 

Saldırıda, örgüte ait üç aracın da imha edildiğini dile getiren Manning, söz konusu kampın Sirte kentinin 220 kilometre güneydoğusunda çölde yer aldığını ve ülkeye militan ve silah giriş çıkışının yapıldığı bir kamp olduğunu dile getirdi. 

- IKBY REFERANDUMU 

Manning, Irak parlamentosunun, Irak hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında, üzerine anlaşmazlık bulunan topraklara askeri sevkiyat kararının DEAŞ ile mücadeleyi etkileyip etkilemeyeceği sorusuna, "Umarım olmaz. Dikkatlerimizin DEAŞ’i bölgede yok etmeye yönelik kalması gerekir. Hiçbir şeyin bizi bu kabiliyetimizden alıkoymamasını umut ediyoruz." dedi. 

Manning, Peşmergenin Havice operasyonuna katılıp katılmayacağını bilmediğini ifade etti. 

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore Dışişleri BakanıRi Yong-hoABD Başkanı Donald Trump
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