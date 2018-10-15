Brunson'ın tahliyesi sonrası en çok eleştiri kime yapıldı? İşte cevabı

İZMİR'DE, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen, daha sonra çıktığı mahkemede 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alarak tahliye edilen Rahip Brunson'ın serbest bırakılması Twitter kullanıcıları tarafından eleştirildi.

Twitter üzerinden yapılan analizde Brunson'ın serbest kalmasına kullanıcıların verdikleri tepkiler analiz edildi.

EN FAZLA ELEŞTİRİ YARGIYA

Yapılan analizde toplam 306 bin 725 paylaşım dikkate alındı. Eleştirilerin çoğunlukta olduğu paylaşımlarda en fazla eleştiri %54 ile yargıya geldi. Kullanıcılar yargının ardından %19 ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi.

OLUMSUZ PAYLAŞIMLAR, OLUMLU PAYLAŞIMLARIN 5 BUÇUK KATI FAZLASINA ULAŞTI

Yapılan analizde, eleştirilerin ulaştığı kişi sayısı ortaya çıktı. Olumsuz paylaşımlar 45 milyon 174 bin 634 kişiye ulaşırken, olumlu ve nötr paylaşımlar 7 milyon 899 bin 909 kişiye ulaştı.

YARGIYA YAPILAN ELEŞTİRİ 15 MİLYON KİŞİYE ULAŞTI

Rahip Brunson'ın serbest bırakılmasının ardından yapılan paylaşımlarda yargıya yapılan eleştiri 15 milyon kullanıcıya ulaştı.