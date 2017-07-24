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Brüksel’e çikolata eğitimine geldiler

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası’nın (OTSO) ‘İş’de Kadınlar’ projesi kapsamında Brüksel’e gelen bir grup kadın, Çikolata Müzesi’ni ziyaret etti. Proje kapsamında daha önce teorik eğitim alan kursiyer kadınların bir bölümü, Brüksel’de butik çikolata üretimine yönelik uygulama örneklerini izleme ve gözlem faaliyetlerine katıldı

Brüksel’e çikolata eğitimine geldiler

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası’nın (OTSO) ‘İş’de Kadınlar’ projesi kapsamında Brüksel’e gelen bir grup kadın, Çikolata Müzesi’ni ziyaret etti. Proje kapsamında daha önce teorik eğitim alan kursiyer kadınların bir bölümü, Brüksel’de butik çikolata üretimine yönelik uygulama örneklerini izleme ve gözlem faaliyetlerine katıldı

24 Temmuz 2017 Pazartesi 09:51
Brüksel’e çikolata eğitimine geldiler
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BRÜKSEL’DE  Çikolata Müzesi’ni ziyaret eden kursiyer kadınlar, burada butik çikolatanın çeşitleri, üretiminin tüm aşamaları, çikolatanın tarihi, insan sağlığına faydaları ve ekonomisi konusunda bilgi aldı. Projeyle 60 ev kadınına Ordu’da eğitim verdiklerini anlatan OTSO Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, “Bu çerçevede çikolatanın başkenti Brüksel’e geldik. Brüksel’de çikolata üretimi konusunda kursiyerlerimize çeşitli eğitim verildi. Bu etkinlik 27 Temmuz’a kadar sürecek. Eğitimlerimiz ekim ayında tamamlanacak. Amacımız önce ev kadınlarını bu konuda eğitmek. Sonra kendi markamızı ortaya çıkararak diğer illere de açılmak. Bu noktada çok iddialıyız. Brüksel çikolatanın başkenti oluyorsa, fındığın başkenti Ordu’da neden çikolata üretilmesin? Biz bunun için kolları sıvadık” dedi.

ÇİKOLATANIN TOHUMLARINI ATIYORUZ
Çalışma kapsamında ilk olarak Ordu’da çikolata atölyesi kurduklarını belirte eğitmeni Sevim Dervişoğlu da, “Uygulama eğitimlerinin devamını görmek için Brüksel’e gezi düzenledik. İlk gezimizi Çikolata Müzesi’ne yaptık. Kursiyerlerimiz bu ziyaret sayesinde eksiklerini gördü. Bu proje inşallah hem bölge ekonomisine hem de kursiyerlerimize büyük katkı sunacak. Biz şu anda çikolatanın Ordu’da tohumlarını atıyoruz. Allah izin verirse 10 yıl sonra Türkiye’de çikolata denince akla ilk Ordu gelecek” diye konuştu.


 

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Anahtar Kelimeler:
BrükselçikolataOrdu
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