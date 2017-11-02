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Brezilya'da kendisini taciz eden sapığı, cadde ortasında göğüsleri ile dövdü!

Brezilyalı kadın, kendisini sürekli taciz eden sapığı, cadde ortasında tekme tokat dövdükten sonra üstünü çıkarıp göğüsleriyle adamın yüzüne vurdu

Brezilya'da kendisini taciz eden sapığı, cadde ortasında göğüsleri ile dövdü!

Brezilyalı kadın, kendisini sürekli taciz eden sapığı, cadde ortasında tekme tokat dövdükten sonra üstünü çıkarıp göğüsleriyle adamın yüzüne vurdu

02 Kasım 2017 Perşembe 11:28
Brezilya'da kendisini taciz eden sapığı, cadde ortasında göğüsleri ile dövdü!
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BREZİLYA'DA cadde ortasında yaşanan taciz olayı ve tacize uğrayan kadının tepkisi izleyenleri şoke etti.

"TACİZ EDİLMEKTEN BIKTIM" DEDİ VE TEKME TOKAT DÖVDÜ

Pazarda satış elemanı olarak çalıştığı belirtilen kadın, etraftakilerin şaşkın bakışları arasında kendisini taciz eden adamı yere yatırdıktan sonra "Taciz edilmekten bıktım" diye bağırarak yerde kıvranan adama arka arkaya yumruk atmaya başladı.

GÖĞÜSLERİ İLE ADAMIN YÜZÜNE VURDU

Daha sonra kendisini kontrol edemeyen kadın, üzerindeki tişörtü çıkarakak göğüsleri ile adamın yüzüne vurmaya başladı.

KADINA DESTEK VEREN DE OLDU, TEPKİ GÖSTEREN DE

Yerde kıvranana adam, eşi ile alışveriş yaptığını ve kendisini taciz etmediğini söylerek kadına durması için yalvardı. Cinsel obje olarak görülmekten bıktığını söyleyerek adama vuran kadına, etrafta bulunanlar destek verirken bazıları kadının çocukların gözü önünde böyle bir davranışta bulunmasının doğru olmadığını iddia edip kadına sert tepki gösterdi.
TACİZ OLAYI OYUN ÇIKTI

Daha sonra olayın, kadınlara karşı yapılan cinsel saldırılara karşı bir tiyatro ekibi tarafından sahnelenen bir oyun olduğu ortaya çıktı.

Tiaytro ekibinin direktörü Fausto Ribeiro, her gün eşlerimize ve kardeşlerimize yapılan cinsel saldırılara tepki için böyle bir oyun sahnelediklerini söyledi.

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BrezilyaCinsellikKomik - İlginçDünya
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