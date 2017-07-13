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Brexit’ten sonra risk arttı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s tarafından, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecine (Brexit) ilişkin politik ve mali risklerin arttığı açıklandı. Moody’s’den yapılan açıklamada, “İngiltere’nin kredibilitesi, Brexit kaynaklı belirsizliğin baskısı altında. Politik ve mali riskler artıyor” denildi

Brexit’ten sonra risk arttı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s tarafından, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecine (Brexit) ilişkin politik ve mali risklerin arttığı açıklandı. Moody’s’den yapılan açıklamada, “İngiltere’nin kredibilitesi, Brexit kaynaklı belirsizliğin baskısı altında. Politik ve mali riskler artıyor” denildi

13 Temmuz 2017 Perşembe 15:06
Brexit’ten sonra risk arttı
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AÇIKLAMADA, Moody’s tarafından Aa1 notu ve negatif görünüm ile değerlendirilen İngiltere ekonomisine ilişkin belirsizliklerin arttığı vurgulandı. İngiltere’nin AB ile pozitif sonuçları olacak bir anlaşma sağlaması ihtimalinin referandumun hemen sonrasına kıyasla daha düşük olduğu belirtilen açıklamada, buna rağmen Moody’s’in temel senaryosunun halen taraflar arasında bir anlaşma sağlanması yönünde olduğu kaydedildi. Açıklamada, İngiliz ekonomisinin giderek yavaşladığı, bu yılın sonunda ekonomik büyümenin yüzde 1.5, gelecek senenin sonunda ise yüzde 1.0 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi.

ANLAŞMA OLMAZSA BÜYÜME GERİLEYEBİLİR
İngiliz ekonomisinde iç tüketimin ve yatırımların belirsizlik iklimi nedeniyle hız kestiğine, bunun da ekonomik aktiviteyi azalttığına işaret edilen açıklamada, İngiltere ve AB arasında yeni bir ticaret anlaşması konusunda uzlaşmaya varılamaması ve ortak pazara erişimin kesintiye uğraması halinde orta vadede İngiltere’nin büyümesinin önceye kıyasla daha zayıf olacağı belirtildi.

KREDİ NOTU DÜŞÜRÜLEBİLİR UYARISI
Açıklamada, müzakerelerin sonucunda İngiltere’nin ortak pazara erişiminin devam etmemesi halinde, önümüzdeki dönemde ülkenin kredi notunun düşürülebileceği uyarısı yapılırken, bütçe açığının artması, kamu borcunu azaltılmasında başarısız olunması gibi mali unsurların da ülkenin kredi notunun düşürülmesinde rol oynayabileceği vurgulandı. Konuya ilişkin olarak Moody’s’in Başkan Yardımcısı ve Kıdemli Analisti Kathrin Muehlbronner, “İngiltere ve Avrupa Birliği arasındaki müzakereler henüz yeni başlamış olsa da İngiliz hükümetinin nihayetinde görece iyi bir sonuç elde edip edemeyeceği belirsizliğini koruyor“ dedi.

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Anahtar Kelimeler:
BrexitMoody’sİngiltere
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