İNGİLTERE parlamentosunda konuşan Başbakan Theresa May, Brexit’in bir sonraki Mayıs ayına kadar gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin, “Brexit için yeterli vaktimiz var” dedi.

İngiltere’nin eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson da konuya ilişkin, “Brexit’i kurtarmak için henüz çok geç değil” diye konuştu.

“Müzakerelerde hala zamanımız var daha önceden durum değişmişti yine değiştirebiliriz" diyen eski bakan, Serbest Ticaret Antlaşmasını İngiltere’nin lehine çevirmeleri için hükümetin tek bir şansı kaldığını söyledi.

