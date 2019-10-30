banner449

banner552

banner481

banner472

Brexit 70 milyar sterline mal olabilir

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının, ülke ekonomisine 70 milyar sterline mal olabileceği belirtildi

DÜNYA 30.10.2019, 23:48
Brexit 70 milyar sterline mal olabilir
banner404

Merkezi Londra'da bulunan Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar  Enstitüsü (NIESR) tarafından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.
 
Açıklamada, İngiltere'nin mevcut şartlarda AB'den ayrılması halinde  İngiliz ekonomisinin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYH) 2029'da yaklaşık  yüzde 3,5 düşebileceği ve çıkışın İngiliz ekonomisine 70 milyar sterline mal  olabileceği kaydedildi.
 "İngiltere'nin ekonomik görünümü, dikkate değer ekonomik ve politik  belirsizlikler tarafından gölgelenmiş durumda. Ekonomik görünüm kritik şekilde  İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından kurulacak ticaret ilişkilerine bağlı  olacak." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, yavaşlayan küresel talebin yerel  ekonomik belirsizlikleri artırdığı ortaya konuldu.
 
Açıklamada, ayrıca İngiltere'nin 2019 ve 2020 yıllarının sonunda yüzde  1,5 büyüyebileceği tahmini paylaşıldı.
 
Erken seçim tarihi dün belli oldu
 
Dün İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası 12 Aralık'ta  erken genel seçim kararı almış, AB ise İngiltere'nin talebi üzerine Brexit'in 31  Ocak'a kadar ertelenmesine onay vermişti.
 
İngiltere’nin eski Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı Brexit  anlaşmasının parlamentoda üç kez reddedilmesinin ardından, 29 Mart'ta  gerçekleşmesi gereken Brexit 31 Ekim'e ertelenmişti.
 
İngiltere, 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52  ile Brexit kararı almıştı.
 

#avrupa birliği
Yorumlar (0)
18°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
banner384
Namaz Vakti 30 Ekim 2019
İmsak 05:52
Güneş 07:13
Öğle 12:46
İkindi 15:43
Akşam 18:09
Yatsı 19:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Fenerbahçe 9 17
3. Malatyaspor 9 16
4. Trabzonspor 9 16
5. Sivasspor 9 15
6. Başakşehir 9 15
7. Galatasaray 9 13
8. Beşiktaş 9 12
9. Konyaspor 9 12
10. Gaziantep FK 9 12
11. Kasımpaşa 9 11
12. Denizlispor 9 11
13. Çaykur Rizespor 9 11
14. Antalyaspor 9 11
15. Göztepe 9 9
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Kayserispor 9 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 9 17
3. Fatih Karagümrük 9 16
4. Balıkesirspor 9 16
5. Akhisar Bld.Spor 9 16
6. Altay 9 15
7. Bursaspor 9 15
8. Erzurum BB 9 14
9. Keçiörengücü 9 14
10. Adana Demirspor 9 11
11. İstanbulspor 9 11
12. Menemen Belediyespor 9 11
13. Osmanlıspor 9 10
14. Boluspor 9 8
15. Giresunspor 9 8
16. Adanaspor 9 7
17. Altınordu 9 5
18. Eskişehirspor 9 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 10 28
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 10 16
6. Crystal Palace 10 15
7. M. United 10 13
8. Sheffield United 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. West Ham 10 13
11. Tottenham 10 12
12. Wolverhampton 10 12
13. Burnley 10 12
14. Brighton 10 12
15. Aston Villa 10 11
16. Everton 10 10
17. Newcastle 10 9
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 10 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 10 22
2. Granada 10 20
3. Atletico Madrid 11 20
4. Real Sociedad 10 19
5. Sevilla 10 19
6. Real Madrid 9 18
7. Villarreal 10 17
8. Osasuna 10 14
9. Real Valladolid 11 14
10. Athletic Bilbao 10 13
11. Getafe 10 13
12. Valencia 10 13
13. Deportivo Alaves 11 12
14. Levante 10 11
15. Mallorca 10 10
16. Eibar 10 9
17. Celta de Vigo 10 9
18. Real Betis 10 9
19. Espanyol 10 8
20. Leganés 10 5
banner440
banner545