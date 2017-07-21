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Brad Pitt ve Angelina Jolie 'gizlice' buluşuyor

Bir zamanların en gözde çiftiyken yollarını ayıran Brad Pitt ve Angelina Jolie "gizlice" buluşuyorlar. Ama bu ilk anda aklınıza gelebileceği gibi bir durum değil

Brad Pitt ve Angelina Jolie 'gizlice' buluşuyor

Bir zamanların en gözde çiftiyken yollarını ayıran Brad Pitt ve Angelina Jolie "gizlice" buluşuyorlar. Ama bu ilk anda aklınıza gelebileceği gibi bir durum değil

21 Temmuz 2017 Cuma 13:09
Brad Pitt ve Angelina Jolie 'gizlice' buluşuyor
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BİR zamanlar Brangelina olarak anılan çift, boşanma sürecinde altı çocuklarının velayeti için kelimenin tam anlamıyla birbirlerine girmişti. Sonradan bu konuda anlaştılar, çocukların velayeti annelerinde kaldı. Ama babaları Brat Pitt'le buluşmaları yine bir sorun olmayı sürdürüyor.
Jolie ve Pitt buna da ilginç bir çözüm buldu. İki ünlü oyuncu altı çocuklarını da alıp gizli bir noktada buluşuyorlar. Bu buluşmalarda da Pitt çok özlediği çocuklarıyla görüşüp vakit geçirebiliyor.
Eski çiftin buluştukları nokta Brad Pitt'in bir zamanlar Jolie öe altı çocuğuyla oturduğu şimdi ise yalnız başına yaşadığı evinden birkaç blok ötede. Bazen Angelina Jolie de çocuklarıyla birlikte oraya gidip onları babalarıyla bir arada bırakıyor.
Bu kararın Angelina Jolie'nin isteğiyle alındığı gelen haberler arasında. Çünkü ünlü yıldızın çocuklarını babalarını ziyaret için evden gönderirken duygusal olarak kendini çok kötü hissettiği konuşuluyor.
Eski çiftin bu gizli buluşma yerinin Angelina Jolie ve Brad Pitt'in altı çocuklarıyla birlikte geçmişte sık sık gittikleri bir evcil hayvan dükkanı olduğu da ileri sürülenler arasında.
Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin böyle bir yerde buluşmayı meraklı bakışlardan kurtulmak için tercih ettiği gelen haberler arasında. Eski eşinin evine gitmek istemeyen Angelina Jolie için de bu durumun rahatlatıcı olduğu konuşuluyor.
Angelina Jolie ve Brad Pitt, birlikte rol aldıkları Bay ve Bayan Smith filminin setinde birbirlerine aşık oldular. O sırada Jennifer Aniston ile evli olan Pitt eşinden boşandı Magazin basını tarafından Brangelina olarak anılan Brad Pitt ve Angelina Jolie, uzun bir birlikteliğin ardından 2014 yılında evlendi. Ancak geçen yıl boşanmaya karar verdi. Çiftin üçü biyolojik üçü evlatlık altı çocuğu bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Brad PittAngelina Lolie
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