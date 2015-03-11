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Böylesi duyulmadı! Dul kadın kendini satışa çıkardı hem de...

Evini evlenme şartıyla satışa çıkartan kadın rekor düzeyde alıcı buldu. Endonezya'nın Java adasında bir güzellik salonu işleten Wina Lia adlı dul bir kadın, koca bulmak için evini kendisi ile birlikte satışa çıkardı. İlginç ilanda kadın kendi fotoğraflarını da paylaştı

Böylesi duyulmadı! Dul kadın kendini satışa çıkardı hem de...

Evini evlenme şartıyla satışa çıkartan kadın rekor düzeyde alıcı buldu. Endonezya'nın Java adasında bir güzellik salonu işleten Wina Lia adlı dul bir kadın, koca bulmak için evini kendisi ile birlikte satışa çıkardı. İlginç ilanda kadın kendi fotoğraflarını da paylaştı

11 Mart 2015 Çarşamba 19:41
Böylesi duyulmadı! Dul kadın kendini satışa çıkardı hem de...
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EVİNİ evlenme şartıyla satışa çıkartan kadın rekor düzeyde alıcı buldu. Endonezya'nın Java adasında bir güzellik salonu işleten Wina Lia adlı dul bir kadın, koca bulmak için evini kendisi ile birlikte satışa çıkardı. İlginç ilanda kadın kendi fotoğraflarını da paylaştı. Bir emlak şirketi ile anlaşan Wina Lia alıcılara dul ve iki çocuk sahibi olduğunu hatırlatarak 75 bin dolara satışa çıkardığı evini almak isteyenlere kendisi ile evlenme şartı getirdi. İlana bir resmini de koyan Lia alıcılardan ciddi olmasını ve pazarlık yapmayacağını özellikle vurguladı.
Bu olağandışı ilan üzerine rekor düzeyde alıcı çıkması üzerine polisin Wina Lia'nın evine giderek soruşturma başlattığı belirtiliyor. Polisin soruşturması üzerine suçu emlak şirketinin üzerine atan bayan Wina Lina “fikir onlardan geldi. Bana dulmusun dediler evet dedim. Evini almak isteyende dulsa ve seninle evlenmek istiyorsa gene evini satmak istermisin dediler. Cevabım neden olmasın dedim." açıklaması yaptı.
Kaynak: Milliyet
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Son Güncelleme: 11.03.2015 18:44
Anahtar Kelimeler:
Kendini Satışa çıkardıEndonezyalıGüzellik SalonuWina Lia
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