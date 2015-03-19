Böyle turizm görülmedi

Suriye'de beşinci yılına giren iç savaş, kendine has bir ekonomi yarattı. Savaş ve hayatın iç içe geçtiği ülke, macera peşinde koşan turistlerin de gözde adresi oldu. Dünyanın farklı ülkelerinden birçok kişi savaşı yerinde yaşamak için binlerce doları gözden çıkararak Suriye'nin yolunu tutuyor. Maceraperestlerin ilk uğrak noktası ise güvenliğin kısmen sağlandığı Halep oluyor. Buraya giden turistler, taleplerine göre savaşın daha yoğun yaşandığı iç bölgelere dağıtılıyor.

10 BİN DOLARI BULUYOR

Organizasyon ise bölgedeki savaşçılar tarafından yapılıyor. Hatta iddialara göre turistler için kurmaca çatışma sahneleri bile düzenleniyor. Dünyanın hemen her ülkesinden turist ağırlayan savaşçılar, bunun için internette özel siteler açmış durumda. "Savaşı yaşayın" sloganı ile müşteri arayan gruplara en fazla ilgiyi ise Japonya, İtalya ve ABD'lilerin gösterdiği ifade ediliyor. Ancak macera dolu Suriye turlarının bedeli hayli yüksek. Fiyatlar 2 ila 10 bin dolar arasında değişiyor. 3 günlük standart tarife ise 5 bin dolar. Fiyatların bu kadar yüksek olmasının en büyük sebebi ise birçok noktada güvenlik güçlerine dağıtılan rüşvetler.

İŞADAMLARINA ZIRHLI Mercedes

Suriye'ye son dönemde ticari seyahatlerde de büyük artış yaşanıyor. İşadamlarının hedefinde Halep'te ortaya çıkan devasa talep var. Halep'e ulaşmak isteyenler Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapıyor. Yaklaşık 2 kilometre sonra araç değişimi yapılarak zırhlı Mercedes'lere geçiliyor. Halep'e kadar 8 ayrı noktada muhaliflere veya Esad güçlerine ödemeler yapılıyor. İşadamları şehir merkezlerinde güvenli otellerde konaklıyor.

HALEP'TE GÜVENLİK SORUNU AZALDI

Bölgenin tanınan firmalarından Alyamaç Turizm'in sahibi Cemal Alyamaç, son dönemde özellikle Halep ve Azez bölgelerinde ciddi bir güvenlik sıkıntısı kalmadığı bilgisini verdi. Bölge için uçak bileti satışı yaptıklarını belirten Alyamaç "19 yıllık turizm firmasıyız. Suriye'nin Halep-Azez-Kamışlı bölgelerinde halen acentelik faaliyeti yürütüyoruz. Suriye'ye gitmek isteyenlere günlük ortalama 20 uçak bileti satıyoruz. Suriyeli vatandaşlara ülkelerinin çeşitli bölgelerinden de satış yapıyoruz. Halep ve Azez'de şu an ciddi bir güvenlik sıkıntısı bulunmuyor" dedi.

5 BİN DOLAR ÖDEYEN İŞADAMI VAR

Bölgede , Türkiye'den Suriye'ye yolcu taşıyan özel taksiler var. Bu hizmeti veren Kilisli taksi şoförü Ali İsmail Yıldızhan, ağırlıklı olarak işadamı taşıdığını söylüyor. Yıldızhan şu bilgileri veriyor: "Turist de götürüyorum ama işadamları en iyi müşterimiz. Orada tanındığımız için bu yolculuğu güvenli şekilde sağlıyoruz. Ancak risk müşteriye ait. Cilvegözü Sınır Kapısı'dan geçtikten sonra araçlar değişiyor. Bölge insanlarıyla çalışıyoruz. Fiyatlar ise şartlara göre değişiyor. Halep'e 300 dolara götürüyoruz. Suriye'nin birçok noktasına transfer hizmetimiz var. 5 bin dolara da taşıdığımız durumlar oluyor." Bir başka taksici ise "Kendilerini İnstagram grubu olarak tanıtan bir ekip oldu. Aralarında Türk vatandaşları da vardı. Üç gün Suriye'de tehlikeli bir yolculuk yapıp geri geldiler. İnstagram için fotoğraf çekiyorlarmış. Sponsorları da varmış" dedi.



