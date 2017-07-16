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Böyle intikam görülmedi: Üstsüz fotoğraflarını yayınlayarak...

İngiltere'de kocasının çıplak kadın fotoğraflarına baktığı siteye kendi çıplak fotoğraflarını koyan kadın, fotoğraflarını "Kocamdan intikam almak için paylaştım." notuyla yayınladı

Böyle intikam görülmedi: Üstsüz fotoğraflarını yayınlayarak...

İngiltere'de kocasının çıplak kadın fotoğraflarına baktığı siteye kendi çıplak fotoğraflarını koyan kadın, fotoğraflarını "Kocamdan intikam almak için paylaştım." notuyla yayınladı

16 Temmuz 2017 Pazar 14:16
Böyle intikam görülmedi: Üstsüz fotoğraflarını yayınlayarak...
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İNGİLTERE'DE yaşayan hamile bir kadın, kocasının çıplak kadın fotoğraflarına baktığı siteye, kendi üstsüz fotoğraflarını yükleyerek kocasından intikam aldı.
HAMİLEYKEN KOCASI SIK SIK ÇIPLAK KADIN SİTELERİNE GİRİYORDU
40 yaşındaki kadın, 45 yaşındaki kocasının hamile olduğu sırada kocasının sık sık cinsel içerikli sitelere girip, çıplak kadın fotoğraflarına baktığını ortaya çıkardı.
KENDİ ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI AYNI SİTEYE YÜKLEDİ
İntikam almak kendi çıplak resimlerini aynı siteye yüklediğini anlatan kadın, fotoğrafları gören kocasının çok sinirlenip kendisine hakaret ettiğini söyledi.
KOCADAN CİNSEL İÇERİKLİ SİTELERE GİRENLERE SERT TEPKİ
Kadın kocasının kendisine sürekli bu sitelere girmediğini ve sert bir şekilde siteye girenleri eleştirdiğini söyledi.
"KOCAMDAN İNTİKAM ALMAK İÇİN PAYLAŞTIM"
Kadın fotoğraflarını sitede "Kocamdan intikam almak için paylaştım" notuyla yayınladı. Bunun üzerine bazı kullanıclar kadına sert tepki gösterirken, bazı kullanıclar ise kadına destek oldu.

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Son Güncelleme: 16.07.2017 14:59
Anahtar Kelimeler:
çıplak FotoğrafİngiltereSeks
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