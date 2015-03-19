Böyle et skandalı duyulmadı!

Die Welt gazetesinin haberinde, Düsseldorf’lu bir kasap, bir hayvan yemi üreticisinin içinde koli basili olduğu gerekçesiyle imha edilmek üzere verdiği etleri kantinlere sattığı belirlendi. Haberde, Duisburg savcılığının etlerin belediyeye ait kantinlere dağıtıldığını saptadığı yer aldı. Eyalet İstatistik Dairesi kantininde 280 kilo bozuk ete el kondu. Hayvan yemi üreticisi bir firma tarafından özel bir işletmede imha edilmesi için kasaba verilen 50 ton etin yaklaşık üç bin kilosunun transfer esnasında yok olduğu belirtildi. Skandaldan sorumlu kasap ve hayvan yemi üreticisine para cezası verilmesi bekleniyor. İlk kez Kasım 2014’de ortaya çıkan olayla ilgili olarak Düsseldorf Eyalet Mahkemesi, Eyalet Aşayiş Dairesi, Eyalet İstatistik Dairesi ve Belediye İdaresi, kantinlerinde polisler aramalar yapmıştı. Völklinger Caddesi üzerindeki Eyalet Sitatistik Dairesi’nde 280 kilogram bozuk et bulunmuş ve el konulmuştu. Yetkililer kayıp üç bin kilo etin yenmiş olma olasılığı üzerinde duruyor.



Kaynak: Milliyet