Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Böyle et skandalı duyulmadı!

Almanya’nın Düsseldorf kentinde bozuk olduğu için köpek maması yapılamayan ve imha edilmesi gereken etlerin, kantinlerde memurlara yedirildiği ortaya çıktı

Böyle et skandalı duyulmadı!

Almanya’nın Düsseldorf kentinde bozuk olduğu için köpek maması yapılamayan ve imha edilmesi gereken etlerin, kantinlerde memurlara yedirildiği ortaya çıktı

19 Mart 2015 Perşembe 11:12
Böyle et skandalı duyulmadı!
banner404
Die Welt gazetesinin haberinde, Düsseldorf’lu bir kasap, bir hayvan yemi üreticisinin içinde koli basili olduğu gerekçesiyle imha edilmek üzere verdiği etleri kantinlere sattığı belirlendi. Haberde, Duisburg savcılığının etlerin belediyeye ait kantinlere dağıtıldığını saptadığı yer aldı. Eyalet İstatistik Dairesi kantininde 280 kilo bozuk ete el kondu. Hayvan yemi üreticisi bir firma tarafından özel bir işletmede imha edilmesi için kasaba verilen 50 ton etin yaklaşık üç bin kilosunun transfer esnasında yok olduğu belirtildi. Skandaldan sorumlu kasap ve hayvan yemi üreticisine para cezası verilmesi bekleniyor. İlk kez Kasım 2014’de ortaya çıkan olayla ilgili olarak Düsseldorf Eyalet Mahkemesi, Eyalet Aşayiş Dairesi, Eyalet İstatistik Dairesi ve Belediye İdaresi, kantinlerinde polisler aramalar yapmıştı. Völklinger Caddesi üzerindeki Eyalet Sitatistik Dairesi’nde 280 kilogram bozuk et bulunmuş ve el konulmuştu. Yetkililer kayıp üç bin kilo etin yenmiş olma olasılığı üzerinde duruyor.

Kaynak: Milliyet
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 19.03.2015 10:14
Anahtar Kelimeler:
Et SkandalıAlmanyaMemur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim