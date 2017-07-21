‘Böyle bir açıklamayı bir naziden beklerdim’

AVUSTURYA ile İtalya’yı bağlayan Brenner sınır kapısı üzerinden başlayan gerginlik, Avusturya Dışişleri ve Uyum Bakanı Sebastian Kurz’un Akdeniz’de bulunan Afrika’ya en yakın İtalyan adalarına ulaşan sığınmacıların ana karaya geçmelerini sağlayan feribot seferlerinin durdurulmasına yönelik yaptığı açıklamayla yeniden tırmandı. İtalyan haber ajansı ANSA’ya konuşan Lampedusa Belediye Başkanı Martello, Kurz’a şöyle seslendi:“Öyle bir açıklama ki ben bunu bir naziden beklerim, bir AB ülkesinin resmi temsilcisinden değil. Kurz, Lampedusa’nın büyüklüğünü bilmiyor ve bu adada kendini Avrupalı hisseden 6 bin kişinin yaşadığını unutuyor. Bakan Kurz’un açıklamalarından anlıyorum ki, kendisi burada göçmenlerin gelişini, hangi koşullardan kurtarılarak Lampedusa’ya geldiğini, bu ada ve sakinlerinin onları ağırlamak için ne kadar çok çabaladığını bilmiyor.”

‘KURZ KAMPA DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYOR’

Bu arada Avrupa Parlamentosu (AP) Sosyalist ve Demokratlar Grubu Başkanı Gianni Pittella da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Avusturya Dışişleri Bakanı Kurz, Lampedusa’yı göçmenlerin hapsedilmesine hazır bir kampa dönüştürmek istiyor. Bu, arzuladığımız Avrupa değil” dedi.