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Bowling salonunda rehine krizi!

İngiltere'nin Nuneaton bölgesinde bulunan bir bowling salonunda silahlı bir kişinin içerdekileri rehin aldığı iddia edildi

Bowling salonunda rehine krizi!

İngiltere'nin Nuneaton bölgesinde bulunan bir bowling salonunda silahlı bir kişinin içerdekileri rehin aldığı iddia edildi

22 Ekim 2017 Pazar 19:21
Bowling salonunda rehine krizi!
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NUNEATON'UN bağlı olduğu Warwickshire kenti polisinden yapılan açıklamada, polis memurlarının "Bermuda Park" adlı alışveriş alanındaki bir olayla ilgilendiği belirtilerek, devam eden olay nedeniyle vatandaşların bölgeden uzak durması istendi.

Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda ise söz konusu alışveriş alanında bulunan bir bowling salonunda silahlı bir kişinin içeridekileri rehin tuttuğu iddia edildi.

Sputnik'in haberine göre olay yerinin çevresine çok sayıda silahlı polis ekipleri ile acil müdahale ekiplerinin gönderildiği, bölgede helikopterlerin uçuş yaptığı belirtildi. 

Paylaşımlarda ayrıca bölgeye çok sayıda silahlı polisin geldiği, alandaki sinema, mağazalar ve restoranlarda bulunanların ise dışarıya çıkmasına izin verilmediği öne sürüldü.

Olayda terör bağlantısı olmadığı belirtildi. 

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Son Güncelleme: 22.10.2017 20:08
Anahtar Kelimeler:
Bowling
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