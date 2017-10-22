Bowling salonunda rehine krizi!

NUNEATON'UN bağlı olduğu Warwickshire kenti polisinden yapılan açıklamada, polis memurlarının "Bermuda Park" adlı alışveriş alanındaki bir olayla ilgilendiği belirtilerek, devam eden olay nedeniyle vatandaşların bölgeden uzak durması istendi.
Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda ise söz konusu alışveriş alanında bulunan bir bowling salonunda silahlı bir kişinin içeridekileri rehin tuttuğu iddia edildi.
Sputnik'in haberine göre olay yerinin çevresine çok sayıda silahlı polis ekipleri ile acil müdahale ekiplerinin gönderildiği, bölgede helikopterlerin uçuş yaptığı belirtildi.
Paylaşımlarda ayrıca bölgeye çok sayıda silahlı polisin geldiği, alandaki sinema, mağazalar ve restoranlarda bulunanların ise dışarıya çıkmasına izin verilmediği öne sürüldü.
Olayda terör bağlantısı olmadığı belirtildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.