Bosna Hersek'teki FETÖ okullarında "İngiliz" bayrağı

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından ABD merkezli "Global Education" isimli kuruma satılan "Bosna Sema" Eğitim Kurumları, bir süre önce de İngiliz "Richmond Park Education" isimli başka bir kuruma devredildi. Özellikle Türkiye'deki darbe girişiminin ardından Bosna Hersek'te de öğrenci kaybına uğrayan ve kamuoyundaki olumsuz imajlarını değiştirmek adına ABD'li kuruma satılan anaokulu, ilkokul, lise ve üniversiteler, bu da yeterli olmayınca çareyi bir kez daha sahip değiştirmekte aradı.

Bosna Hersek'teki birçok farklı şehirde faaliyet göstermeye devam eden bu okulların yöneticileri, her fırsatta FETÖ bağlantılarını inkar etseler de okulların yeni sahibi Richmond Park Education'ın müdürü Mehmet Kolukısa'nın Danimarka'daki FETÖ bağlantılı Özel Hay Koleji'nin eski müdürü olması, ayrıca kurumun temsilcisi olarak görünen Fatih Cingöz'ün de daha önce Irak'ın Erbil şehrindeki FETÖ bağlantılı "Feza" Eğitim Kurumları'nın başında olması dikkati çekiyor. Bosna Sema Eğitim Kurumlarını daha önce sözde satın alan Global Education'ın temsilcisi olan akademisyen Samuel Henry de daha önce yayınlanan birçok görüntüsünde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkındaki olumlu ifadeleri ve FETÖ okullarını ziyaret etmesiyle tanınan bir kişi olarak biliniyordu. Bosna Sema'nın Global Education'a satışında yapılan hülle, İngiliz kurumunun okulu devralmasında yeniden gündeme geldi. Bosna Sema yetkilileri her fırsatta, özellikle de darbe girişimi sonrasında FETÖ bağlantısını reddetseler de okulların kurucularından Ali Dokumacı'nın 2011 yılında verdiği bir röportajda, "Fetullah Gülen istediği için Bosna Hersek’e geldiklerini" söylemesi bu kurumun ve çalışanlarının hangi ideolojiye ait olduğunun en büyük göstergesi. Bosna Hersek kamuoyundaki olumsuz imajlarını değiştirmek ve yaşadıkları öğrenci kayıplarını azaltmak için her yolu deneyen Bosna Sema, böylelikle iki yıldan az bir süre zarfında iki kez bayrak değiştirdi.

Bosna Hersek medyası da kayıtsız kalmadı

Bosna Hersek'te haftalık olarak yayımlanan "Stav" dergisi de FETÖ okullarındaki bayrak değişimine sessiz kalmadı. Derginin haberine göre, ABD'li kuruma satılarak FETÖ bağlantılı olmadıkları noktasında kamuoyunu ikna etmede yeterli olamayan Bosna Sema, yeni bir sahip buldu. Aynı şekilde, FETÖ bağlantılı bazı isimlerin okullardaki işlerine son verilerek, örgütle bağlantılı olmadıkları imajı verilmek istendi. Haberde, son iki yıl içinde iki kez el değiştiren okulların, bu şekilde kamuoyunda "ilk sahiplerinin kim olduğu" algısını yıkmayı amaçladıkları da belirtiliyor. Stav dergisinin haberinde ayrıca Bosna Sema Eğitim Kurumlarının eski basın sözcüsü Orhan Hadzagic’in daha önce verdiği röportajda, kurumun kurucuları arasında Sead Ahmic, Ali Dokumacı, Bayram Halil İbrahim ve Hermin Kapetanovic’in olduğunu söylediği aktarılırken, Kapetanovic'in halen Richmond Park Education bünyesindeki bir kolejin müdürü olması da aslında FETÖ'nün farklı bayrakların gölgesi altında Bosna Hersek'te sözde eğitim vermeye devam ettiğinin kanıtı olduğuna dikkat çekildi.

Bosna Hersek kamuoyunda sürekli olarak FETÖ bağlantısını inkar eden bu kurumun çalışanlarının sosyal medya hesaplarına bakıldığında ise elebaşı Gülen'in sözlerini paylaştıkları, basketbolcu Enes Kanter'e ve Türkiye'de darbe girişiminde yargılanan FETÖ mensuplarına destek oldukları da görülebiliyor. Tüm bunlar göz önüne alındığında ise sonuç açıkça görülebiliyor. Özellikle 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından bu okullarda Fetullah Gülen ismi eskiden olduğu gibi artık dile getirilmiyor, kitapları okutulmuyor. Ancak okulun arka plandaki yönetiminde değişen hiçbir şey yok. Haberde ayrıca Bosna Hersek kamuoyuna da çağrıda bulunulurken, "Hangi ebeveyn, çocuğunun kendi halkını öldüren ve darbe girişimine kalkışan bir adamı okumasını ister?" ifadelerine yer veriliyor. Bosna Sema bünyesindeki bu okulları bir İngiliz kurumunun devraldığı ve törene Büyük Britanya'nın Bosna Hersek'teki büyükelçisinin de katıldığı göz önüne alınırsa, İngiliz tarafının bu okulları yönetenlerin aslında kim olduğuna dair yeterli bilgiye sahip olup olmadığı sorusunu da sormak gerekiyor.