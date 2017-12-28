Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Şok iddia! D vitamini bir işe yaramıyor...
Şok iddia! D vitamini bir...
Sadece ses ile HDD hacklemek mümkün!
İsrail‘deki Ben Gurion Devlet Üniversitesi...
Instagram önerilerinden artık kaçış yok!
Instagram önerilerinden artık kaçış yok!
Telefonları yavaşlatmak Apple'a pahalıya mal olacak
Telefonları yavaşlatmak Apple'a pahalıya mal...

Boşanma davasındaki hakimi eşiyle görünce bıçakladı, kendini savundu

Ukraynalı eşi ile girdiği boşanma davasındaki hakimi, karısıyla sarmaş-dolaş görünce bıçaklayan koca, "Öldürme niyetim olsa, birden fazla bıçaklardım." dedi, 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

Boşanma davasındaki hakimi eşiyle görünce bıçakladı, kendini savundu

Ukraynalı eşi ile girdiği boşanma davasındaki hakimi, karısıyla sarmaş-dolaş görünce bıçaklayan koca, "Öldürme niyetim olsa, birden fazla bıçaklardım." dedi, 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

28 Aralık 2017 Perşembe 17:19
Boşanma davasındaki hakimi eşiyle görünce bıçakladı, kendini savundu
banner404

KAYSERİ'DE, boşanma davalarına bakan 5'inci Aile Mahkemesi'nin geçici hakimi V.Ö.'yü, Ukrayna uyruklu eşi Anna Ç. ile parkta sarmaş-dolaş gördüğü iddiasıyla bıçakla yaralayan Erkan Ç.'ye 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

SIRTINDAN BIÇAKLAMIŞTI

Olay, Kocasinan İlçesine bağlı Zümrüt Mahallesi'ndeki fuar alanında 21 Eylül'de meydana geldi. Eşi Anna Ç. ile birlikte sarmaş dolaş gördüğü aile hakimi V.Ö.'yü sırtından bıçaklayan ve tutuklu olarak ilk yargılandığı mahkemede tahliye olan Erkan Ç., 2'nci kez hakim karşısına çıktı.

"ÖLDÜRME NİYETİM YOKTU"

3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz yargılanan Erkan Ç. hazır bulunurken eşi Anna Ç. ve halen açıkta bulunan hakim V.Ö. katılmadı. Karar duruşmasında hakim V.Ö. 'yü öldürme niyetinde olmadığını söyleyen sanık Erkan Ç., "Benim hakimi öldürme niyetim olsa, birden fazla bıçaklardım. Bıçaklamam aramızda yaşanan kavga sırasında oldu" dedi.

BIÇAKLANAN HAKİM: BOKS YAPIYORUM, 10 YUMRUĞUNDAN KAÇTIM"

Boşanma davasına baktığı Anna Ç. ile yakınlık kurduğu iddiasıyla açığa alınan hakim V.Ö mahkemeye gönderdiği ifade de "Hakimliğin dışında boks ile yakından ilgileniyorum. Erkan Ç.'nin bana salladığı 10 yumruktan kaçtım. Beni meyve değil, ekmek bıçağı ile yaraladı. Tahliye olması sonrası hayati tehlike içindeyim, zira öldürme teşebbüsü içinde bulunmuştur. Yarım bıraktığı eylemini gerçekleştirme ihtimali var. Bundan dolayı sanığın tutuklu yargılanmasını istiyorum. Bu kez ya beni öldürecek ya da kendisine karşı kendimi korumak amacıyla bir suç işlemek zorunda kalacağım" dedi.

"YARALAMA SUÇU"

Mahkeme heyeti yargılama sonunda Erkan Ç.'ye, 'yaralama' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
EylülKocasinanUkraynaKayseri3. SayfaGüncel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü spiker, 9 yaşındaki çocuğunun önünde öldürüldü
Ünlü spiker, 9 yaşındaki çocuğunun önünde öldürüldü
Rusya'dan 'utanç verici' bir hata
Rusya'dan 'utanç verici' bir hata
Berber'de dehşet! Önce saçını, sonra kulağını kesti!
Berber'de dehşet! Önce saçını, sonra kulağını kesti!

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim